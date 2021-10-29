У грудні минулого року Олександр Еллерт і Ксенія Мішина стали найобговорюванішою парою українського шоу-бізу. Закохавшись одне в одного під прицілом камер, вони не приховували свої почуття і відкрито демонстрували їх на публіці. Однак їхні почуття тривали менш як рік. У липні вони нібито остаточно розійшлись.
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Відтоді Еллерт і Мішина не раз "світились" разом – на весіллі друзів, в аеропорту, після тренування. Якщо гуморист уникає прямих відповідей щодо стосунків з акторкою, то вона раз і назавжди заявила, що між ними нічого немає.
Відповідаю усім. У нас немає стосунків, і ми не разом,
– заявила Ксенія Мішина.
Ксенія Мішина про стосунки з Олександром Еллертом / Відео з інстаграму акторки
Ба більше, "Холостячка" розговорилась про особисте. Вона зізналась, що ніколи не пробачила б коханому зраду, психологічний і фізичний аб'юз. Ксенія Мішина додала, що "дуже важко існувати в маніпулятивних та інфантильних стосунках". Щоправда, невідомо, чи з власного досвіду ці висновки.
Крім того, акторка відповіла на запитання про ідеальну сім'ю. "Ідеальна сім'я – це від самого початку дві людини, які прагнуть разом створити ідеальну сім'ю і які разом бачать у цьому цінність", – поділилась Мішина.
Стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта після розставання
- 16 липня "Холостячка" нібито назавжди розійшлась з гумористом, бо останній рік її життя був схожий на драму.
- За місяць Еллерт несподівано привітав Мішину з річницею стосунків. Він змонтував відео з їхніми найромантичнішими та найкумеднішими моментами й назвав акторку "коханою". Того ж дня зірка похизувалась величезним букетом троянд, однак не розсекретила адресанта.
- Наприкінці серпня закоханих заскочили в аеропорту, коли Мішина нібито лише з сином Платоном летіла на Кіпр.
- Незадовго після відпочинку пара засвітилась на весіллі друзів – Дмитра Сови та Даші Легейди, де акторка спіймала букет нареченої.
- Сам Олександр Еллерт зізнавався, що скуповує всі квіти для Мішиною, а кілька тижнів тому влаштував романтичний сюрприз – покатав на вертольоті та виклав свічками "Люблю тебе, Ксю".