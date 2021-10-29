У грудні минулого року Олександр Еллерт і Ксенія Мішина стали найобговорюванішою парою українського шоу-бізу. Закохавшись одне в одного під прицілом камер, вони не приховували свої почуття і відкрито демонстрували їх на публіці. Однак їхні почуття тривали менш як рік. У липні вони нібито остаточно розійшлись.

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Відтоді Еллерт і Мішина не раз "світились" разом – на весіллі друзів, в аеропорту, після тренування. Якщо гуморист уникає прямих відповідей щодо стосунків з акторкою, то вона раз і назавжди заявила, що між ними нічого немає.

Відповідаю усім. У нас немає стосунків, і ми не разом,

– заявила Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина про стосунки з Олександром Еллертом / Відео з інстаграму акторки

Нагадаємо, у вересні Ксенія Мішина розповідала, що в них з Еллертом криза у стосунках. На той момент вони спілкувались і намагались відновити почуття.

Ба більше, "Холостячка" розговорилась про особисте. Вона зізналась, що ніколи не пробачила б коханому зраду, психологічний і фізичний аб'юз. Ксенія Мішина додала, що "дуже важко існувати в маніпулятивних та інфантильних стосунках". Щоправда, невідомо, чи з власного досвіду ці висновки.

Крім того, акторка відповіла на запитання про ідеальну сім'ю. "Ідеальна сім'я – це від самого початку дві людини, які прагнуть разом створити ідеальну сім'ю і які разом бачать у цьому цінність", – поділилась Мішина.

Стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта після розставання