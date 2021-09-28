Стосунки пари Ілона Маска та Граймс тривали три роки. За цей час вони навіть встигли народити та виховати сина під ім'ям X Æ A-12. Втім, як і багато попередніх стосунків Ілона, ці відносини теж не увінчались довгостроковим успіхом. Але пара продовжує жити в одному будинку, аби спільно виховувати сина.
До слова Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс, яка народила йому сина
Граймс про розставання
Журналісти попросили Граймс прокоментувати розрив, на що та відповіла:
Я буду колонізувати Європу (один із місяців Юпітера, – Showbiz 24) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни,
– заявила артистка.
Граймс та Ілон Маск на Met Gala 2018 / Фото Getty Images
Що відомо про стосунки Ілона Маска з Граймс
- Вперше про знамениту пару заговорили у травні 2018 року, коли Ілон Маск вперше вийшов у світ з епатажною співачкою Граймс. Тоді вони стали гостями Балу Інституту костюмів Met Gala в Нью-Йорку.
- Після цього їх неможливо було побачити на публіці, але у січні 2020 року публіка дізналася, що Граймс вагітна від Ілона Маска.
- Знаменитості стали батьками 4 травня 2020 року, у них народився хлопчик, якого назвали X Æ A-12 Маск. Для мільярдера син став шостою дитиною, а для співачки – первістком.
- У червні минулого року мати Маска, Мей, заявляла, що не втручається в особисте життя пари й не запитує, чи планують вони одружуватися. Схоже, для Граймс з її нестандартними поглядами на життя офіційний шлюб не був обов'язковим.