У 2021 році прогриміло довгоочікуване Євробачення-2021, українських пісень ставало щоразу більше у світових музичних чартах, а в шоу-бізнес повернулась співачка, якої не було видно на горизонті індустрії 6 років! Які музичні новинки запам'яталися найбільше – читайте далі.

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Найуспішніші музичні новинки 2021 року

Go_A – SHUM

Ще в січні цього року український етнофольк-гурт представив нову пісню SHUM та кліп на неї. Тоді ніхто ще не здогадувався, що через кілька тижнів члени журі Євробачення визначать, що саме з цією композицією Go_A поїдуть на міжнародний конкурс у Роттердам. До самого конкурсу група частково оновила пісню та змінила кліп.

Go_A – SHUM: дивитись відео

Цікаво, що в основу пісні SHUM покладено однойменну обрядову гру-веснянку, а в інтерпретації колективу – це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. У треку поєдналась сопілка, дарк-техно і динамічна електроніка.

18 травня Go_A виступили у півфіналі Євробачення-2021, а 20 – у фіналі. Вже на той час про гурт та пісню SHUM говорила вся країна, а що говорити про кінець музичного конкурсу, де колектив посів 5 місце!

Гурт Go_A "наробив шуму" на весь світ. Це довели музичні чарти та рейтинги і не тільки:



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу

Måneskin – Zitti e buoni

Італійський гурт випустив пісню Zitti e buoni у березні цього року. Мало хто знає, що спершу ця композиція була баладою, а згодом її змінили на рок-версію. Саме з нею колектив виступив на музичному фестивалі "Санремо-2021", а згодом на Євробаченні-2021, де здобув перемогу.

Саме гучна перемога на пісенному конкурсі подарувала Måneskin світову славу, зйомки у глянцях, а пісні Zitti e buoni – популярність та перші місця у світових чартах.

Måneskin – Zitti e buoni: дивіться відео

Та на цьому успіх італійського гурту не завершився. Квитки на їхній концерт в Україні розлетілися, як гарячі пиріжки, а 22 листопада вони дебютували на музичній премії American Music Awards 2021. Måneskin стали найкращим рок-гуртом, щоправда, за пісню-кавер Beggin. Måneskin щоразу відзначалися епатажними образами та нестандартними вбраннями, тож і нагороду вокаліст Даміано Давид прийняв у відвертих панчохах у сітку.

До слова Дебют Måneskin і тріумф BTS: переможці музичної премії American Music Awards 2021

Wellboy – "Гуси"

21-річний артист Антон Вельбой здобув першу популярність після участі у шоу "Х-Фактор", де дійшов до фіналу під наставництвом Насті Каменських. Та після завершення проєкту про юнака було чутно небагато. Згодом "під своє крило" його взяв продюсер Юрій Бардаш. Він підтримав україномовного виконавця. У червні Wellboy дебютував з треком "Гуси" і за короткий час розірвав мережу. В одному з інтерв'ю співак пояснив, що написав пісню про гусей неспроста.

Гуси – український символ села. Пам'ятаю, коли я малий ходив на футбол, на риболовлю, постійно були ці гуси. Вони шипіли на мене, щипали, я їх боявся. Але коли я побачив гусей, які летять в теплі краї, мене це дуже тішило,

– ділився Wellboy.

Wellboy – "Гуси": дивіться відео

За пів року кліп молодого артиста набрав 15 мільйонів переглядів на ютубі! Та це не єдине досягнення хіта – він є єдиною україномовною піснею, що потрапив у п'ятірку найпопулярніших в Україні за рейтингом Apple Music.

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На цьому Антон Вельбой не планує зупинятися – він презентував свіжу композицію "Вишні", яка всього лише за два дні набрала 2 мільйони переглядів на ютубі, що не могло не потішити артиста.

Адель – "30"

Знаменита британська співачка засмутила усіх фанів, коли повідомила, що покидає музичну індустрію. Однак через 6 років на них чекало гучне повернення зірки! Спершу Адель випустила ліричну пісню Easy On Me, а через кілька тижнів – четвертий сольний альбом "30".

Адель – Easy On Me: дивіться відео

До платівки увійшло 12 композицій. У них зірка розповідає про болісний досвід розлучення з чоловіком, свої переживання, а також торкається тем материнства і виховання.

Я відчуваю, що цей альбом – це самознищення, потім саморефлексія, а потім свого роду самоспокута. Але я почуваюся готовою. Я справді хочу, щоб цього разу люди почули мою версію історії,

– розповідала Адель.

Тіна Кароль – "Скандал"

2021 рік став для Тіни Кароль новим етапом в її кар'єрі, що розпочався з приголомшливих змін. Напередодні Дня всіх закоханих, а також після гучного конфлікту з Олею Поляковою, співачка презентувала пісню та кліп "Скандал".

Прем'єра від виконавиці показала її з іншого боку: феміністичною, норовливою, сильною і навіть "трохи агресивною". Свіжим треком зірка хотіла звільнитися від власних перешкод і змогла це зробити. На ютубі кліп зібрав понад 19 мільйонів переглядів і більш як десяток тисяч коментарів.

Тіна Кароль – "Скандал": дивіться відео

Пісня "Скандал", як виявилося згодом, увійшла до альбому Тіни Кароль "Красиво", у якому вона знову показала оновлений сценічний голос. До слова, це не єдине музичне напрацювання зірки цього року:

влітку вона випустила платівку "Молода кров", у якій представлені колаборації з юними українськими виконавцями: гуртом KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA і "СамНаСам".

у жовтні Тіна Кароль презентувала третій альбом за рік під назвою "Двойной рай". У ньому вона знову змінила образ та імідж, поставши з незвичним для неї чубчиком. Пісні в платівці натомість створені в стилі 1990 – 2000-х років.

NK – "Почуття"

У січні Настя Каменських повідомила, що втратила батька. Трохи згодом зірка зізналась, що хотіла присвятити татові прем'єру своєї україномовної пісні – "Почуття". Попри те, що найрідніший чоловік артистки не зміг почути композицію доньки, нею захоплювалися мільйони інших слухачів NK.

NK – "Почуття": дивіться відео

У кліпі Настя Каменських показує історію дівчини, що йде під вінець. Вона неймовірно щаслива й ділиться емоціями з мамою та друзями.

"Почуття" – це ода коханню, а кохання – це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту, батьків і несемо через все своє життя. Я щаслива, що в мене є коханий чоловік, з яким ми розділяємо любов і музику. "Почуття" – ода закоханим та люблячим", – коментувала пісню співачка.

Додамо, продюсер та чоловік Каменських Потап розповів історію створення композиції. За його словами, трек створився не з першої спроби. Але вже за третім разом пара зрозуміла: "Так, це те, що ми шукали".

Пісня "Почуття" увійшла до альбому Насті Каменських "Красное вино". До платівки увійшло 15 різних треків про різні емоційні стани та почуття.

Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – "Чому"

У березні народний артист України Олександр Пономарьов зібрав одразу кількох знаменитих артистів для спільної романтичної композиції, яку вони присвятили приходу весни. Музику та слова до пісні написав сам Пономарьов, а зйомки кліпу проходили на його студії звукозапису.

Співак поділився, що обрав для квартету саме Дзідзьо, Олексія та Артема тому, що "вони класні музиканти та гарні люди".

Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – "Чому": дивіться відео

Голоси провідних українських виконавців підкорили не тільки їхніх прихильників, але й ютуб. Лише за два тижні сингл набрав 2 мільйони переглядів, а також потрапив у гугл-тренди!

Особливістю хіта є те, що артисти співають під акомпанемент 7 музичних інструментів: кахона, дудуки, гітари, скрипки, альта, віолончелі та трикутника. Текст композиції розповідає про щирі почуття закоханих чоловіків, які нарешті знайшли обраницю, з якого прагнуть бути усе життя.

"Бумбокс" – "Імперії впадуть"

Кліп та пісня "Імперії впадуть" – завершення трилогії попередніх робіт гурту – "ДШ" і "Ангела". У відеороботі "Бумбокс" хотів показати, як стосунки з коханою людиною залишають на нас сліди у вигляді досвіду.

Між собою ці відео об'єднані метафоричністю та візуальним стилем: у "ДШ" головний герой стоїть перед вибором, який змінить все у його житті, в "Ангела" – отримує удари, що лишають на тілі шрами, опіки та татуювання, а в "Імперії впадуть" сам стає тим, хто ці удари завдає,

– прокоментував режисер кліпу.

"Бумбокс" – "Імперії впадуть": дивіться відео

У кліпі знялась відома модель Наталія Гоцій, з якою дуже сподобалося співпрацювати Андрію Хливнюку. Це дебютні для неї зйомки – зірка вперше взяла участь саме у кліпі.

Важливо, ролик на пісню "Імперії впадуть" особливий і тому, що в ньому Андрій Хливнюк та Наталя Гоцій грають ролі закоханих. Хоч насправді їхні почуття були справжніми – модель зізнавалась, що мала романтичні стосунки з лідером "Бумбоксу". Та тепер вони стали друзями.

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Lil Nas X – MONTERO

Після випуску нової пісні репер Lil Nas X перестав бути автором одного хіта, адже новий трек MONTERO увірвався на лідерські позиції чартів США та інших країн світу. Пісня увійшла до однойменного альбому.

Lil Nas X – MONTERO: дивіться відео

Щоправда, кліп на пісню зібрав чимало неоднозначних реакцій та відгуків від користувачів мережі. У ролику багато біблійних мотивів, але завершується він імітацією інтиму з сатаною, через що роботу репера прозвали "сатанинською". Але така бурхлива реакція лиш зробила хіт ще популярнішим.

Не можна не пригадати, що кліп на пісню MONTERO знімала українська режисерка та кліпмейкерка Таня Муіньо. Разом з Lil Nas X вона отримала визнання за відеороботу не тільки у переглядах на ютубі:

Таня Муіньо та Lil Nas X отримали нагороди MTV VMA 2021 у трьох номінаціях за кліп – "Найкращий режисер", "Найкраще відео" та "Найкращі візуальні ефекти".

Сама кліпмейкерка отримала нагороду "Найкращий режисер" на UK Music Video Awards 2021 у Лондоні, ставши першою жінкою-режисеркою, що перемогла у цій номінації.

Творці кліпу завоювали ще одну музичну нагороду – MTV Europe Music Awards 2021 у номінації "Найкраще музичне відео року";

Таню Муіньо також номінували на Греммі-2022 за "Найкраще відео".

KALUSH та SKOFKA – "Додому"

Атмосферний та чуттєвий дует реп-виконавців підкорив мережу з перших нот. Не потрібно зайвих слів, щоб пояснити сенс пісні. У ній розповідається про ностальгію та тугу за рідним домом, де смачно пахне пирогами з вишнею та маминим супом.

Переїхавши в інше місто, часом хочеться з теплотою згадувати те місце, де ти жив та ріс в дитинстві. Домівку, в якій тебе виховували та любили. У треці "Додому" нам вдалося передати почуття, які вирували всередині, коли згадувалося місце мого дитинства та люди, які мене тоді оточували,

– поділився SKOFKA.

KALUSH та SKOFKA – "Додому": дивіться відео

Душевний трек та мінімалістичний кліп на нього набрав близько 12 мільйонів переглядів. Ймовірно, все тому, що кожен відчув відгук серця, коли прослуховував композицію.