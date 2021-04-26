Українська артистка та поки що дружина співака Дзідзьо SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) підтвердила, що справді розлучається з чоловіком. За словами дівчини, вона довго терпеливо ставилась до кар'єри чоловіка.

Важливо Дзідзьо розлучається з дружиною після 8 років шлюбу

SLAVIA про розрив із Дзідзьо

"Так, це правда, ми розлучаємося... За всі роки існування гурту DZIDZIO я звикла, що мене не має бути. Весь цей час я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і наважилась заявити про те, що я не тінь, я особистість!".

Ярослава Хома наголосила, що вона робила все для того, щоб зберегти ці стосунки. Зазначимо, що пара зустрічалась 13 років, а у шлюбі перебувала 8.

Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом "ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля... Відчути, прийняти... а потім подивитися на ситуацію зверху, і зрозуміти, скільки там сили...

– заявила співачка.

Зірка додала, що вони з Михайлом обоє прийняли це важке рішення. Вона зазначила, що український шоу-бізнес ще почує про артистку, адже вона написала нові композиції.

"До розлучення ми прийшли плавно, і усвідомлено... Хоча, ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікава. Дякую Михайлові за досвід життя, за творче натхнення. Я написала нові пісні, тому, чекайте..." – зазначила Слава.

Що відомо про розлучення Михайла і Ярослави Хоми