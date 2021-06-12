46-річний український рокер і колишній керівник партії "Голос" Святослав Вакарчук завжди відвертий з шанувальниками, однак тема особистого життя для нього під табу. Досі достеменно невідомо, чи був він одружений з Лялею Фонарьовою, чи жив зі стилісткою в цивільному шлюбі, однак певні деталі лідер "Океану Ельзі" все ж розкривав. Про те, як зароджувались і розвивались їхні почуття, читайте далі.

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Історія кохання Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової

Вони познайомилися в 90-х роках, коли гурт "Океан Ельзи" підхопила перша хвиля популярності. Тоді музиканти перебралися зі Львова до Києва й обрали іміджмейкеркою Лялю Фонарьову. Напередодні вона закінчила лондонську школу стилістів Toni&Guy і два роки пропрацювала у Великій Британії. Святослава Вакарчука стилістка підкорила з першого погляду.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото Rustars

До роману з лідером "Океану Ельзи" Ляля Фонарьова вже була одружена. Її колишній чоловік – львів'янин Володимир Тарасюк. Він власник мережі перукарських салонів, один з найвідоміших і найзаможніших українських стилістів, який співпрацював з зірками першого ешелону.

Тарасюк створював сценічні образи Ірині Білик, Славі Камінській та Вікторії Смеюсі з "НеАнгелів", Андрію Данилку, Валерію Харчишину та навіть самому Святославу Вакарчуку. У шлюбі з ним Ляля Фонарьова народила доньку Діану. Дівчинка з'явилася на світ 1993 року.

Особисте життя Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової викликає безліч дискусій. Журналісти досі не з'ясували, чи були вони одружені офіційно. 2015 року мережею ширилася інформація, що пара уклала шлюб після 15 років стосунків. Музикант і стилістка нібито зіграли скромне весілля у Львові, на яке запросили лише рідних і близьких. Однак сам лідер "Океану Ельзи" так і не підтвердив чутки.

Ба більше, п'ять років тому в інтерв'ю журналу Viva Святослав Вакарчук зізнавався, що не хоче "робити театральні постановки на тему особистих стосунків". На його думку, шлюби укладаються не в РАЦСах, а на небесах.

Всі шлюби укладаються на небесах. І я більше нічого не хочу говорити. Це наша внутрішня справа, ми самі розберемося,

– наголошував Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото Viva

Цивільна дружина Святослава Вакарчука певний час була й фотографинею гурту "Океан Ельзи", а згодом стала арт-директоркою колективу. Ляля Фонарьова – єдина муза співака. Їй присвячено багато пісень "Океану Ельзи", які слухають по всьому світу. Кохана артиста навіть знялася в проникливому кліпі на пісню "Холодно".

Океан Ельзи – Холодно: дивіться відео онлайн

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У Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової не народилося спільних дітей. У тому ж інтерв'ю журналу Viva лідер "Океану Ельзи" зізнавався, що "напевно, час" заводити своїх нащадків, однак цього так і не сталося.

Кажуть, що діти живуть всередині нас, і Бог вирішує, коли вони повинні з'явитися на світ. Тому я терпляче чекаю рішення Бога,

– наголошував музикант.

Не дивно, що доньку коханої від першого шлюбу він виховував як рідну. Діана отримала найкращу освіту: закінчила престижну гімназію імені Лесі Українки, що в Печерському районі Києва, Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка та Ноттінгемський університет, що у Великій Британії.

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У підлітковому віці Діана знялась у відео "Океану Ельзи" на хіт "Без бою", а нещодавно – виступила продюсеркою і художницею-постановницею кліпу на пісню "Знову".

Океан Ельзи – Без бою: дивіться відео онлайн