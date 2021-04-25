Позитив розлучився з дружиною

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) розлучився з дружиною Анною Завгородньою – українською дизайнеркою і найкращою подругою Насті Каменських. Співак не став розсекречувати деталі розірвання шлюбу та заявив, що спочатку вони мають узгодити все між собою, а тоді робити публічні зізнання.

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Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так,

– висловився Позитив.

Позитив розлучився з дружиною Анною Завгородньою: дивіться відео онлайн

Новина доповнюється…