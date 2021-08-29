Українська акторка й героїня "Холостячки" Ксенія Мішина та автор "Кварталу 95" продовжують інтригувати примиренням. Пару вкотре побачили разом.

До теми Відомі актори Дмитро Сова та Даша Легейда одружилися: фото на березі Дніпра

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на весіллі друзів

28 серпня одружилась відома пара акторів – Дмитро Сова та Даша Легейда. У списку запрошених були зіркові друзі – Ксенія Мішина та, вочевидь, її бойфренд Олександр Еллерт. Інший гість церемонії Данило Мірешкін показав кадри, на яких пара засвітилась разом.

Ксенія Мішина навіть зловила букет нареченої й підбігла до подруги Даші, щоб обійняти її. Згодом до зіркової матусі підійшов її син Платон, а вже потім й Олександр Еллерт, який взяв букет в руки.

Додамо, що сама акторка не ділилась фото з Олександром Еллертом, як і сам чоловік. Щоправда, він зняв кілька рекламних інстаграм-сторіз, по яких видно, що він позує на тлі локації, де відбувалося весілля.



Ксенія Мішина впіймала букет нареченої / Фото з інстаграм-сторіз



Ксенія Мішина впіймала букет нареченої / Фото з інстаграм-сторіз



Ксенія Мішина з сином Платоном і Олександр Еллерт / Фото з інстаграм-сторіз

Возз'єднання Мішиної та Еллерта