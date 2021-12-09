У середу, 8 грудня, SLAVIA вечеряла з колишнім чоловіком Дзідзьо. Вони забронювали столик у тихому й затишному ресторані та зустрілись за кавою й келихом вина.
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"Зробили гарну справу і відсвяткували з колишнім", – поділилась співачка, опублікувавши кадри з вечері.
Дзідзьо повечеряв з ексдружиною SLAVIA / Скриншот з відео співачки
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Ба більше, SLAVIA додала, що ані вона, ані Дзідзьо після всіх її скандальних інтерв'ю не тримають зла одне на одного. За словами зірки, зараз у них етап вдячності за всі 20 років, які вони були разом.
У нас з Михайлом зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі й рідні люди. Кожен з нас бажає одне одному тільки найкращого,
– зауважила артистка.
Крім того, співачка пригадала, що кар'єра Дзідзьо починалася з дуету Vivo per lei, де вони співали вдвох. Так, SLAVIA оприлюднила один з треків і натякнула на майбутню співпрацю.
"Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте", – заінтригувала знаменитість.
Повний текст публікації SLAVIA:
Сидимо з Мішею, п'ємо каву з шоколадкою, а всередині обгортки надпис: "Щоб мати гарні спогади, потрібно більше, ніж хороша пам'ять".
Кожні стосунки проходять певні етапи. У нас з Михайлом зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі й рідні люди. Кожен з нас бажає одне одному тільки найкращого.
Наш дует "Vivo per lei" італійською та іспанською мовами – це один з багатьох гарних спогадів того часу, коли ми співали в дуеті. Я завжди хотіла, щоб Михасик повернувся до себе справжнього, до свого природнього тембру голосу. Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте.