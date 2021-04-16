Після новини про розрив заручин між американською виконавицею Дженніфер Лопес та Алексом Родрігесом у пресі з'являються деталі цієї події. Близькі друзі пари розповіли, що зірки мали серйозну розмову за тиждень до офіційної заяви про розставання.

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Деталі кризи у стосунках Лопес та Родрігеса

Ця бесіда й стала вирішальною у стосунках знаменитої пари. Дженніфер та Алекс усвідомили, що їм краще залишитися друзями.

Вони провели час разом в Домініканській Республіці минулого тижня і вирішили, що для них буде краще піти різними шляхами. Їх розрив був дружнім,

– пише видання.

Також джерело наголосило, що саме Дженніфер Лопес стала ініціатором розставання. Адже її колишнього нареченого неодноразово підозрювали у зрадах та шахрайстві. Це зруйнувало довіру до Алекса Родрігеса.

"Вона рада через ухвалене рішення, тому що знає, що Алекс залишиться в її житті, але буде присутній в ній вже як друг", – повідомило джерело.

Бейсболіст з повагою поставився до бажання коханої та зрозумів її. Однак він все ще сподівається на те, що зможе відновити стосунки: "Він дуже сподівається, що вони знову будуть разом".

Нагадаємо, 15 квітня Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційно завершили стосунки. Роман зіркової колишньої пари тривав 4 роки. Вони планували зіграти весілля, однак планам не вдалося здійснитися.