У грудні 2019 року одна з найкрасивіших голлівудських пар Джіджі Хадід і Зейна Маліка відновила стосунки, а у вересні 2020 року вперше стала батьками. Як інформують джерела з близького оточення, їхня сімейна ідилія тривала недовго. Зірки знову не разом.

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Супермодель і співак нібито живуть порізно, однак продовжують разом виховувати доньку Хаї. Вони обоє зосереджені на її щасливому майбутньому.

Вони зараз не разом, хоч і залишились хорошими батьками. Вони виховують доньку разом. Йоланда, звичайно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для дочки та онуки,

– поділився друг зіркової сім'ї.

Як інформує People, представник Джіджі Хадід відмовився коментувати чутки, заявивши, що вона "просить про конфіденційність упродовж цього часу".

Джіджі Хадід з Зейном Маліком / Фото з інстаграму моделі

Зейн Малік нібито вдарив маму Джіджі Хадід

Про розлучення Джіджі Хадід і Зейна Маліка заговорили після того, як Йоланда Хадід планувала подавати в поліцію на знаменитого зятя. Телезірка нібито стверджувала, що той вдарив її, коли вона прийшла в їхній дім.

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