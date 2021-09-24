Деталі особистого життя 50-річний Ілон Маск розкрив після того, як іноземними ЗМІ прокотилися чутки про його розрив з 33-річною Граймс. Мільярдер підтвердив припущення, однак поспішив заявити, що з колишньою у нього хороші стосунки. Ба більше, співачка з однорічним сином і далі живе в нього.
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Ми розійшлися, але все ще любимо одне одного, часто бачимося й залишаємося у прекрасних стосунках,
– заявив Ілон Маск.
За словами засновника SpaceX, причиною розриву стали його постійні роз'їзди до Техасу та відрядження за кордон. Тоді як робота Граймс зосереджена у Лос-Анджелесі. Очевидно, стосунки на відстані не для цієї зіркової пари.
Що відомо про стосунки Ілона Маска з Граймс
- У травні 2018 року про роман винахідника з епатажною співачкою заговорив весь світ. У супроводі Граймс Ілон Маск відвідав щорічний Бал Інституту костюмів Met Gala 2018.