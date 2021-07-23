22 липня у Києві пройшов "Вечір прем'єр" з Катею Осадчою, на якому виступила велика кількість українських музикантів. Серед них були Тіна Кароль та відомий гурт KAZKA.
До теми Гурт TVORCHI презентував літній трек Falling, який підірвав TikTok
Спільна пісня від KAZKA та Тіна Кароль
На концерті виконавиці несподівано заспівали дуетом. Їхня композиція отримала назву "Зірочка". Однак послухати пісню повністю шанувальники зможуть на День незалежності, коли виступ вийде в ефір.
Тіна Кароль та Олександра Заріцька навмисне обрали схожі вбрання для спільного виступу. Солістка гурту позувала у чорній сукні-сорочці з блискучим верхом, а Тіна приміряла напівпрозорий білий костюм також з блискітками.
Які пісні представили українські виконавці цього літа
- Гурт TVORCHI випустили кліп на пісню Falling, яка миттєво встигла підкорити тікток. Артисти зняли неймовірне відео з повітряною кулею;
- Мультиартист Монатік презентував запальний трек "Зажигай". Спекотний кліп він зняв у Греції;
- Гурт Go_A вперше заспівав пісню "Церковка" на фестивалі Atlas Weekend. Виконання наживо підкорило публіку.