Після вірусного треку "Гуси" Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) знову підкорив музичні платформи. Його колоритну відеороботу на пісню "Вишні" переглянули понад 1 мільйон разів. Ба більше, кліп на 6 місці в трендах українського ютубу й продовжує набувати популярності.

Не пропустіть Зірка "Гусей" Wellboy випустив новий трек "Вишні": колоритне відео

Схоже, 21-річний артист не сподівався на такий шалений успіх. В інстаграм-профілі він привітав себе з черговим мільйоном і вкотре наголосив, що він простий хлопець, на якого звалилась неймовірна любов публіки.

На ютубі мільйон, на ютубі мільйон, на ютубі мільйон, а мене звуть Антон, а я простий пацик Антон,

– заспівав щасливий Wellboy.

Зазначимо, Wellboy брав участь у 10 сезоні шоу "Х-фактор" під наставництвом тренерки Насті Каменських. Він дійшов до фіналу, однак не зміг втриматися в українському шоу-бізі.

Згодом музичний продюсер Юрій Барабаш взяв артиста під своє крило. У червні Wellboy презентував трек "Гуси", який набрав більше як 10 мільйонів переглядів на ютубі. Так, про талановитого хлопця з села Грунь, що на Сумщині, заговорила вся Україна.

Wellboy – Вишні: дивитись відео онлайн