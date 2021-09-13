Про перемогу українки Тані Муіньо стало відомо 12 вересня, коли відбулась довгоочікувана премія MTV Video Music Awards 2021. Її відео стало не лише головним відео останнього року, оскільки кліпмейкерка перемогла у низці інших номінацій, зокрема й у категорії режисерської роботи.

Варто знати MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії

Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн

Раніше повідомлялось, що кліп Тані Муіньо MONTERO, який у мережі часто називали сатанинським через сцени з "дияволом", може отримати нагороду одразу у кількох номінаціях:

Найкраще відео року – перемога ;

; Найкращий режисер (Таня Муіньо та Lil Nas X) – перемога ;

; Найкраще відео з соціальним посланням;

Найкраща робота художника-постановника;

Найкращі візуальні ефекти – перемога.

Як відреагувала Муіньо

Наразі Таня Муіньо ще не прокоментувала сповна свій успіх, але залишила в інстаграм-сторіз кілька емоційних слів.

"Так!", "Що???" – написала жінка.



Таня Муіньо відреагувала на перемогу кліпу Lil Nas X / Скриншот з інстаграм-сторіз режисерки



Таня Муіньо про свою перемогу та команди на MTV Video Music Awards 2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз

До привітань своєї колеги долучився український мультиартист Монатік, кліпи якого також знімала Таня Муіньо.

"Люблю тебе! Пишаюсь тобою! Так вмієш тільки ти!" – емоційно написав виконавець.

До привітань долучилась дружина Монатіка – Ірина: "Пишаюсь тобою, рідна! Весь світ тепер знає, що ти – найкраща!".