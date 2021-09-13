Про перемогу українки Тані Муіньо стало відомо 12 вересня, коли відбулась довгоочікувана премія MTV Video Music Awards 2021. Її відео стало не лише головним відео останнього року, оскільки кліпмейкерка перемогла у низці інших номінацій, зокрема й у категорії режисерської роботи.
Варто знати MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії
Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн
Раніше повідомлялось, що кліп Тані Муіньо MONTERO, який у мережі часто називали сатанинським через сцени з "дияволом", може отримати нагороду одразу у кількох номінаціях:
- Найкраще відео року – перемога;
- Найкращий режисер (Таня Муіньо та Lil Nas X) – перемога;
- Найкраще відео з соціальним посланням;
- Найкраща робота художника-постановника;
- Найкращі візуальні ефекти – перемога.
Як відреагувала Муіньо
Наразі Таня Муіньо ще не прокоментувала сповна свій успіх, але залишила в інстаграм-сторіз кілька емоційних слів.
"Так!", "Що???" – написала жінка.
Таня Муіньо відреагувала на перемогу кліпу Lil Nas X / Скриншот з інстаграм-сторіз режисерки
Таня Муіньо про свою перемогу та команди на MTV Video Music Awards 2021 / Скриншот з інстаграм-сторіз
До привітань своєї колеги долучився український мультиартист Монатік, кліпи якого також знімала Таня Муіньо.
"Люблю тебе! Пишаюсь тобою! Так вмієш тільки ти!" – емоційно написав виконавець.
До привітань долучилась дружина Монатіка – Ірина: "Пишаюсь тобою, рідна! Весь світ тепер знає, що ти – найкраща!".