Народний артист України Олександр Пономарьов об'єднався зі знаменитими колегами – Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Alekseev. Разом співаки презентували ліричну пісню про кохання "Чому". Чуттєву композицію артисти присвятили приходу весни.

Ще від січня Олександр Пономарьов інтригував публіку колаборацією з успішними колегами — Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Alekseev. Раніше у своєму інстаграмі виконавець пояснював, що обрав саме цих зірок, адже "вони класні музиканти та гарні люди". Разом вони записали романтичну пісню "Чому" та зняли атмосферний кліп.

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Олександр Пономарьов презентував пісню "Чому"

Слова та музику треку "Чому" написав сам Олександр Пономарьов, а зйомки відео відбувались на його студії звукозапису "З ранку до ночі". Співаки виконали пісню під акомпанемент сімох музичних інструментів: дудуки, кахона, гітари, скрипки, віолончелі, трикутника та альта. Кожен куплет розповідає про щирі почуття закоханих чоловіків, які врешті-решт знайшли кохання всього життя.

"Вітаємо з першим днем весни та даруємо прем'єру пісні "Чому", – відгукнувся про прем'єру Дзідзьо у своєму інстаграмі.

Пісня "Чому" вже викликала шквал обговорення в мережі. Від компліментів не втрималися навіть зіркові колеги співаків. Віктор Павлік написав: "Саня, дуже класно. Всі великі молодці", а Оля Цибульська заявила Дзідзьо: "Ти найліпший". Шанувальники ж засипали кумирів коментарями та напророкували, що ця композиція стане народною:

Наскільки ж це чудово. Дякую, що за допомогою цього шедевру з перших нот, з перших слів допомогли пригадати так багато забутих подій та емоцій;

Ця пісня стане народною. В ній все прекрасно – і слова, і музика, і аранжування, і чудові чоловічі голоси;

Це український хіт;

Музика та чудові голоси проникають в наші душі та серця! Не знаючи мови, відчуваєш і тремтливість і любов! Дякуємо! Дуже проникливе виконання;

Талант композитора, талант виконавців, талант музикантів. Все зійшлося в одній точці – вибух емоцій. Дякую за цей ранковий весняний подарунок!

Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – Чому: дивіться відео онлайн

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