Одна з найгарячіших музичних подій року American Music Awards 2021 зібрала у залі сотні меломанів, а на сцені – найкращих представників світового шоу-бізу. Так, у США дебютував італійський рок-гурт Måneskin з хітом Beggin, а BTS ввійшов в історію премії як перший азійський гурт, що отримав статуетку "Артист року". Імена усіх переможців AMA дізнавайтеся нижче.

Переможці American Music Awards 2021

Артист року – BTS

Найкращий новий виконавець – Olivia Rodrigo

Колаборація року – Doja Cat і SZA – Kiss Me More

Найкраще музичне відео – Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Найкращий попвиконавець – Ед Ширан

Найкраща попвиконавиця – Тейлор Свіфт

Найкращий попдует або гурт – BTS

Найкращий попальбом – Тейлор Свіфт – "Еvermore"

Найкраща поппісня – BTS – Butter

Найкращий хіп-хоп виконавець – Drake

Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion

Найкращий хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"

Найкраща хіп-хоп пісня – Cardi B – Up

Найкращий R&B виконавець – The Weeknd

Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat

Найкращий R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"

Найкраща R&B пісня – Silk Sonic Leave – The Door Open

Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny

Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G

Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Banda MS de Sergio Lizárraga

Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly