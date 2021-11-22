Одна з найгарячіших музичних подій року American Music Awards 2021 зібрала у залі сотні меломанів, а на сцені – найкращих представників світового шоу-бізу. Так, у США дебютував італійський рок-гурт Måneskin з хітом Beggin, а BTS ввійшов в історію премії як перший азійський гурт, що отримав статуетку "Артист року". Імена усіх переможців AMA дізнавайтеся нижче.
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Переможці American Music Awards 2021
Артист року – BTS
Найкращий новий виконавець – Olivia Rodrigo
Колаборація року – Doja Cat і SZA – Kiss Me More
Найкраще музичне відео – Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
Найкращий попвиконавець – Ед Ширан
Найкраща попвиконавиця – Тейлор Свіфт
Найкращий попдует або гурт – BTS
Найкращий попальбом – Тейлор Свіфт – "Еvermore"
Найкраща поппісня – BTS – Butter
Найкращий хіп-хоп виконавець – Drake
Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion
Найкращий хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"
Найкраща хіп-хоп пісня – Cardi B – Up
Найкращий R&B виконавець – The Weeknd
Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat
Найкращий R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"
Найкраща R&B пісня – Silk Sonic Leave – The Door Open
Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny
Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G
Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Banda MS de Sergio Lizárraga
Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly