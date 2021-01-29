Настя Каменських сьогодні, 29 січня, випустила нову пісню та проникливий кліп "Почуття". Її чоловік, український репер Потап, також брав участь у створенні треку, тому поділився історією написання.

Джерело: інстаграм Потапа

Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, випустила ліричну композицію "Почуття" та кліп на неї. Потап, своєю чергою, поділився історією створення пісні.

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Історія створення треку "Почуття"

Український репер Потап разом з Настею Каменських працював над композицією. Він зізнався, що пісня створилась легко, але не з першої спроби. Зокрема, спочатку музикант написав три треки, але жоден йому не сподобався.

Та на цьому закохані не припинили роботу. Коли пара залишилась вдома у їхній студії, то вирішила спробувати заново. І їм вдалося.

Настя сіла за фоно (фортепіано, – Showbiz) і ми майже одразу написали приспів, і нарешті він був "той самий", ніби він існував завжди, і ми подивились один на одного і сказали: "Так, це те, що ми шукали!",

– поділився Потап.

Репер додав, що його дружина додає неймовірної жіночої магії в пісні. А тому слухачі впізнають себе в її треках, а також відчувають хвилі енергії. Потап наголосив, що обожнює створювати, малювати, імпровізувати, співати разом з коханою. Адже тоді все стає наповненим почуттями та особливим, як і їхня нова пісня.

"Вона особлива. Я мрію, щоби під неї танцювали "перший танок" на весіллях, я хочу, щоб цю пісню співали на ювілеях кохання і в караоке. Я хочу, щоб чоловіки не забували дарувати своїм коханим подарунки, але пам’ятали, що "почуття – найкраща із прикрас"", – підсумував Потап.

Свій зворушливий допис він завершив тим, що освідчився в коханні Каменських та назвав її неймовірною.

Настя Каменських – "Почуття": дивіться відео онлайн: