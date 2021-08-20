Відома українська артистка Тіна Кароль вирішила підтримати молодих, але талановитих виконавців, і випустити спільний альбом. Вже у п'ятницю, 20 серпня, платівку "Молода кров" можна прослухати на всіх стрімінгових майданчиках.

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Тіна Кароль презентувала проєкт "Молода кров"

Усі пісні Тіни Кароль з юними артистами вийшли українською мовою. Співачка записала дуети разом з 7 виконавцями:

гурт KAZKA,

Ivan Navi,

Alina Pash,

Wellboy,

NIKITA LOMAKIN,

LATEXFAUNA,

"СамНаСам".

Тіна Кароль зауважила, що ці співаки вже мають певну кількість прихильників та досвід. Натомість колаборації з нею допоможуть ще більше поширити їхні пісні на широку аудиторію та популяризувати українське. У "Сніданку з 1 +1" знаменитість зауважила, що планує надалі співпрацювати з багатьома прогресивними виконавцями й випускати наступні альбоми "Молода кров".

Я вірю, що буде "Молода кров 2" і "Молода кров 3". На сьогодні це наш маленький старт і маленькі амбіційні плани. Ми всі згадуємо у День незалежності минуле, сьогодення, а хочеться вже зараз писати майбутню історію. Робити це разом, підтримуючи один одного,

– наголосила артистка.

Проєкт "Молода кров": дивіться відео онлайн

Проєкт Тіни Кароль вийшов за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Олександр Ткаченко зазначив, що його улюблені треки – разом з Wellboy, Alina Pash, LATEXFAUNA і KAZKA.



Тіна Кароль і Олександр Ткаченко презентують проєкт "Молода кров" / Фото пресслужба

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