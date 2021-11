Церемонія нагородження преміями MTV EMA 2021 відбулась в неділю, 14 листопада, в Угорщині. На події зібрались перші зірки музичної індустрії: Ріта Ора, гурт Måneskin, Ед Ширан, гурт Imagine Dragons і десятки інших. Зазначимо, що Ед Ширан став найкращим артистом року, Måneskin – найкращим рок-гуртом, а от скандальний кліп Lil Nas X "MONTERO" завоював нагороду "Найкраще відео року". Самого виконавця та його команди на премії не було.

Таня Муіньо відреагувала на перемогу в MTV EMA 2021 лаконічним сторіз.



Таня Муіньо з командою перемогла у номінації "Найкраще відео року" / Фото з інстаграм-сторіз режисерки

Які ще нагороди отримала українська режисерка у 2021-му?

Муіньо з командою отримали нагороди MTV VMA 2021 у трьох номінаціях за кліп MONTERO — "Найкращий режисер", "Найкраще відео" та "Найкращі візуальні ефекти".

Нещодавно вона отримала нагороду Найкращий режисер на UK Music Video Awards 2021 у Лондоні, ставши першою жінкою-режисеркою, що перемогла у цій номінації.

Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн

Повний список нагород у MTV EMA 2021

Найкращий артист

Ed Sheeran

Doja Cat

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Найкращий поп-виконавець

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Найкраща пісня

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo – "Drivers License"

The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"

Найкраще відео

Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Normani ft. Cardi B – "Wild Side"

Taylor Swift – "willow"

Найкраща колаборація

Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Black Eyed Peas, Shakira – "GIRL LIKE ME"

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – "Leave the Door Open"

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"

The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"

The Weeknd & Ariana Grande – "Save Your Tears (Remix)"

Найкращий новий виконавець

Saweetie

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

The Kid LAROI

Найкращий електронний виконавець

David Guetta

Calvin Harris

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Найкращий рок-гурт

Måneskin

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

The Killers

Найкраща альтернативна музика

YUNGBLUD

Twenty One Pilots

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

WILLOW

Найкраща латинська музика

Maluma

Bad Bunny

J. Balvin

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Найкращий хіп-хоп

Nicki Minaj

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Найкращий K-POP

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Найкращий гурт

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic