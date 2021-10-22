Перший хіт Wellboy (Антона Вельбоя) "Гуси" став по-справжньому вірусним, адже його прослухали лише на ютубі понад 10 мільйонів разів. Через 3 місяці після такого успіху він повернувся з новою піснею.

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"Чи розцвітуть "Вишні" так само, як залетіли "Гуси"?" – запитує у глядачів знімальна команда кліпу. Та й справді, артист Wellboy не знає, чи буде хіт таким же успішним, але нову пісню він написав про те, що люди часто фантазують про своє майбутнє, але без прикладених зусиль "підкинута вишня не потрапить до рота".

"В момент, коли вишня підкинута і летить у повітрі, вам потрібна удача або майстерність, щоб вона потрапила у відповідну точку", – зазначають творці відео.

Зйомки кліпу відбувались в імпровізованій старій українській хаті-мазанці, а його колегами по знімальному майданчику стали бабусі та дівчата в українських костюмах.

Wellboy – Вишні: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Фанати залишились захопленими від нового треку та побажали виконавцю ще більшого успіху, ніж раніше:

"Захотілося відразу консервованих вишень і літа, дуже вайбовий трек";

"Дівчині у відео ставлю 5+ балів, гарніша за всі вишні. Бабульки – молодці! Антону – респект за творчість!";

"Під час перегляду кліпу аж вишневого компоту захотілось";

"Класний трек! Бажаю мільйоних переглядів і мільярдних прослуховувань!";

"Фух... Цей трек компенсував усю фрустрацію цього нескінченного ранку. Дякую";

"Ось це кольори! Як приємно споглядати і слухати!";

"Вишні, вишні. Кожний кліп такий унікальний, гарний стиль подачі";

"Антон, у тебе унікальний талант дарувати чистий позитив, продовжуй в тому ж дусі!".

Текст пісні "Вишні" Wellboy

Вишні, вишні ну як так вийшло,

Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні

Вишні вишні ви дивовижні,

Ми з тобою дуже схожі але не суміжні

Баночка вишневого компота

І не смішно шо-то

Я підкинув вишню в небо

Не попав до рота

З первої хвилини

закохався сильно

Не дивився на часи

Загубив годинник

Ніжно так ніжно,

Вийшло як вийшло,

Все вище і вище,

Танці в ліжку на горищі

Вишні, вишні ну як так вийшло,

Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні

Вишні вишні ви дивовижні,

Ми з тобою дуже схожі але не суміжні

Вишні вишні ну як так вийшло,

Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні,

Вишні, вишні, ви дивовижні,

Ми з тобою дуже схожі але не суміжні,

Ми з тобой любили пироги вишневі

Та висіли в небі як ті вишні в небі

Чом ти так на мене схожа моя бейбі

Думав вишні стиглі, а вони зелені

Ніжно так ніжно,

Вийшло як вийшло,

Все вище і вище,

Танці в ліжку на горищі

Ми з тобой робили все можливе неможливим

Ти як вишня я як слива

Там на дворі сильна злива

Я іду сумний і мокрий без надії з позітівом