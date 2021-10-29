Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новими композиціями у мініальбомі "Двойной рай". Це мелодичні пісні, що нагадують стилістику 1990 – 2000 років.

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Новий альбом Тіни Кароль

До платівки увійшло 4 пісні:

"Холод";

"Холод"; "Двойной рай";

"Голод";

"Поцелуй на фарт".

Виконавиця поділилась, що три альбоми за один рік – результат її постійної праці в студії. Однак вона рада тому, що нарешті пише і музику, і тексти.

Я давно не почувалася такою сексуальною, спокусливою, як у цих піснях. Так, я бувала різною – сміливою і рішучою, меланхолійною і сумною, але настільки сексуальною й мелодійною – ніколи. Я дуже тішуся цими треками,

– розповіла Тіна Кароль.



Тіна Кароль / Фото Vogue

Альбом "Двойной рай", як і попередній альбом "Красиво", написаний у співпраці з музикантом Аркадієм Олександровим. Він назвав платівку музичною повістю, що відображає глибину Тіни Кароль.



Тіна Кароль / Фото Vogue

Напередодні Тіна Кароль презентувала кліп на одну з пісень – "Двойной рай". У ролику зірка постала в новому іміджі й здивувала фанів. Вона позувала зі стильним чубчиком та трохи висвітленим волоссям. Артистка ділилась, що хотіла відобразити героїню фільму "Її звали Нікіта"

Тіна Кароль – "Двойной рай": дивіться відео онлайн