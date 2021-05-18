Ще з перших репетицій гурту Go_A на Євробаченні-2021 стало зрозуміло, що українці зуміли вразити Європу. З 18 місця у букмекерській таблиці їх одразу перемістили у першу десятку, тому варто сподіватись, що виступ у першому півфіналі Євробачення зумів вразити глядачів не менше за репетиції.
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Євробачення 2021 перший півфінал – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн
(відео з'явиться згодом)
На сцені Ahoy Arena у Роттердамі українські виконавці продемонстрували яскраву постановку: різноманітні незвичні декорації, анімації на велики екранах та ліхтарі. Катерина Павленко одягнула на конкурс чорну спідницю до колін, корсет з екошкіри, на грудях якого була металева брошка, прикрасу на голові у формі обруча-корони та зелену шубу. ЇЇ колеги виступила на сцені у білих костюмах з чорними вставками. Стилістом образів колективу стала Катерина Войніч.
Текст пісні SHUM – Go_A
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума…