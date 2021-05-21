Довгоочікувана прем'єра альбому "Красное вино" відбулася у п'ятницю, 21 травня. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця розповіла, про що її нові сингли.

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NK про альбом "Красное вино"

Артистка поділилася, що це альбом про справжню жінку та про кохання, від якого йде обертом голова. Він, як дорогий терпкий напій, зібрав у собі всі відтінки жіночих почуттів.

В альбом увійшли 15 різних і неповторних треків, кожен з яких має свій унікальний характер та історію, особливі переживання та емоції:

"Красное вино";

"Обидно";

"Девочки рулят";

Ma;

ABCD;

"Шаг вправо";

Vibe;

Neon;

Loca;

"Сорямба";

"Если небеса";

"Почуття";

"Бажай";

"Додому";

Vibe (Dance Version Remix).

Це альбом про мене. Я дарую вам багатогранність своїх почуттів. І сподіваюся, що кожна зможе знайти в ньому себе. Під ці пісні можна і веселитися, і сумувати, і мріяти, і танцювати до ранку,

– написала в публікації NK.

Пісні з альбому "Красное вино"

NK – "Девочки рулят": дивіться відео онлайн

NK – Ма: дивіться відео онлайн

NK – Vibe: дивіться відео онлайн

NK – "Если небеса": дивіться відео онлайн

NK – "Почуття": дивіться відео онлайн