Серед 100 найпопулярніших хітів 2021 року за версією Apple Music лише п'ять пісень українських артистів – Gorit Дорофєєвої, "Скандал" Тіни Кароль, "Дежавю" Пивоварова, MoLoko Лободи та "Гуси" Wellboy. Щоправда, лише 21-річний Антон Вельбой випустив топовий трек рідною мовою.
Не пропустіть Лише 1 українська пісня: Apple Music назвав 100 найпопулярніших хітів 2021 року в Україні
На жаль, перші сходинки музичного рейтингу очолюють російські виконавці, зокрема нев'їздний в Україну Моргенштерн, Скриптоніт, Slava Marlow, Джиган, HammAli & Navai та інші.
Реакція мережі на топ Apple Music
Користувачі соцмереж не стримують свого обурення через те, що українська молодь фанатіє від російської попси. Меломанам пропонують слухати достойних артистів з нашого шоу-бізнесу – "Бумбокс", "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Антитіла", TVORCHI, Pianoбой, "Без Обмежень", Kalush, Alyona Alyona та інших.
- "Це не рейтинг, а повний треш";
- "Усіх прихильників московської попси – геть з України! В Україні треба слухати українську музику. У нас є музика українських романсів, арій з опер Леонтовича, Кос-Анатольського, Гулак-Артемовського та Лисенка, є "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Антитіла" і так далі. Чому вони не потрапили до рейтингу?";
- "Малоросам все підходить. Як їли г*вно, так і далі продовжують";
- "Когось не вражає, а когось вражає позитивно";
- "Більшості по*рати, що слухати, лиш би бути на хайпі та як усі";
- "Добре, українське не слухають, але навіщо російське ла*но слухати? Там об'єктивно нормальних пісень до 10 відсотків";
- "Російська музика – повний капець, вуха в'януть від неї".
Останні українські прем'єри, варті уваги
Бумбокс – Імперії впадуть: дивитись відео онлайн
Джамала – Потайки: дивіться відео онлайн
Христина Соловій і Саша Чемеров – Біжи, тікай: дивіться відео онлайн
Олександр Пономарьов і Дзідзьо – Пазли: дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні люди: дивіться відео онлайн
"Антитіла" – Стань: дивіться відео онлайн
Світлана Тарабарова – Солодкі 16: дивіться відео онлайн
KALUSH – Мала в 19: дивитись відео онлайн