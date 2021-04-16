Конец романа Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Первые слухи о проблемах в паре появились в середине марта 2021 года. Инсайдеры издание People сообщали, что пара на 4 год отношений разошлась. Причиной тогда назвали озабоченность обоих в работе и постоянное расстояние. Уже позже Джей Ло и Алекс Родригес опровергли все слухи, хотя признались, что они переживают непростой период.

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Алекс даже прилетал на Доминиканские острова к своей любимой, где она работала на съемках фильма "Свадьба с ружьем". Но, похоже, это не помогло, и последние фото в инстаграме Лопес свидетельствовали о том, что она уже не носит обручальное кольцо от любимого, с которым он ей сделал предложение 2 года назад.

Уже 15 апреля представители пары обнародовали официальное заявление, в котором признались, что отношениям пары – конец. Звезды добавили, что становились все больше друзьями, чем партнерами, но попытаются ими остаться и в дальнейшем. Инсайдеры западных СМИ уже рассказали, что инициатором расставания была Дженнифер Лопес, поскольку у нее пошатнулось доверие к любимому. Так как ее бывшего жениха неоднократно подозревали в изменах и мошенничестве.

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У пары остались по двое детей от предыдущих браков.

Подготовка к похоронам принца Филиппа

Скорбная новость всколыхнула мир 9 апреля – в Лондоне умер принц Филипп. Он был супругом королевы Елизаветы II 73 года и только 2 месяца не дожил до своего 100-летия. Он в последнее время много болел и провел какое-то время в госпитале, и даже перенес операцию на сердце. Но в свои последние дни жизни он стремился быть дома – в стенах Виндзорского замка. Утром 9 апреля он умер, а последнюю ночь рядом с ним провела его 94-летняя жена Елизавета II.

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Через несколько дней стало известно, что похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Согласно его последним пожеланиями, мероприятие будет не государственным, а королевским церемониальным, то есть частным. Такое решение было принято не только из-за желания покойного, но и из-за пандемии коронавируса.

Поэтому на прощании с принцем Филиппом будут присутствовать только 30 человек – члены королевской семьи. Панихида состоится в часовне Святого Георгия, а похоронят принца Филиппа в Королевской усыпальнице. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на похоронах не будет.

Кто будет присутствовать на похоронах:

4 детей королевы: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

их пары: герцогиня Камилла, сэр Тимоти Лоуренс и графиня Уэссекская Софи.

внуки принца Филиппа и их пары: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, Зара и Майк Тиндолл, Питер Филлипс, леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.

дочь принцессы Маргарет, леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто, а также сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, Ричард Виндзор, герцог Кентский принц Эдвард, принцесса Александра;

почетная леди Огилви, наследный принц Баденский, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург, графиня Маунтбеттен Бирманская;

пресс-секретарь принца Филиппа Арчи Миллер Бейквелл.

Стоит добавить, что на похороны дедушки на этой неделе прилетел его внук – принц Гарри, правда, без своей жены Меган Маркл, которая недавно оскандалилась своим последним интервью с Опрой Уинфри. В СМИ отметили, что врач не позволил ей преодолевать дальние расстояния из-за большого срока беременности. В частности, Меган Маркл якобы не хотела привлекать внимание общественности к себе в такой важный день.

Чтобы не было лишних спекуляций относительно военной формы, которую должны были бы надеть все члены семьи согласно традициям, Елизавета II официально попросила всех надеть только траурную одежду. На такой шаг она пошла, якобы, ради принца Гарри, который был без военной формы из-за потери званий после ухода из королевской семьи. А также из-за сына принца Эндрю, который в 2019 году попал в секс-скандал и сложил королевские обязанности.

Похороны начнутся завтра, 17 апреля, в 13:00. За всеми новостями и онлайн-трансляцией следите на сайте Showbiz 24.

Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

Неожиданно для всех, украинская певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка. Об этом она рассказала после завершения шоу "Маска", где она была в костюме Бабки. Еще во время проекта судьи заметили, что женщина беременна, но тогда она не рассекречивала беременность. Чтобы оставить беременность в тайне, звезда отказалась от всех пиарщиков и директоров.

Звезда впоследствии опубликовала в сети фото с беременным животом, где призналась, что не хотела "хайповать" на беременности, а затем показала снимок с малышом. Оля Полякова в комментариях написала, что это мальчик, но Приходько не подтвердила и не опровергла комментарий. Малыша артистка родила, вероятно, от мужа Александра, которого она не показывает в сети. За него она вышла замуж в 2019 году.

Коронавирус "бунтует"

Опасная болезнь COVID-19 продолжает поражать организмы звезд. И одной из последних о болезни сообщила Настя Каменских, правда, она не призналась, когда болела. Она рассказала только то, что как следствие у нее остались панические атаки.

Также об инфицировании поделилась жена Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко. Девушка хотела ехать в гости к родным, но перед этим сдала тест на болезнь. 1 апреля она неожиданно получила положительный тест, а затем у нее проявились легкие симптомы болезни, которые, как она отметила, легко спутать с простудой.

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