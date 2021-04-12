Принц Гарри прибыл в Лондон на похороны дедушки принца Филиппа, – СМИ
По словам прессы, принц Гарри прилетел в Великобританию в воскресенье, 11 апреля. Меган Маркл осталась в США из-за беременности. Она не сможет посетить похороны принца Филиппа.
Источник:The Sun
Внук принца Филиппа и королевы Елизаветы II принц Гарри, который ранее почтил память герцога Эдинбургского, прилетел на похороны дедушки в воскресенье, 11 апреля в 13:15 по местному времени. Он прибыл в Лондон самолетом из Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту Хитроу.
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Принц Гарри прибыл в Британию
Источники издания отмечают, что принц Гарри это время проведет в коттедже Ноттингем, что на территории Кенсингтонского дворца. Там он ранее проживал с Меган Маркл.
Сама герцогиня не смогла прилететь в Великобританию из-за беременности. Поэтому она не будет сопровождать мужа на похоронах принца Филиппа.
Принц Гарри должен провести на карантине 10 дней.
Ранее сообщалось, что Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Лондон: "Он не захочет ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой в это ужасное время".
Похороны принца Филиппа: что известно
- Захоронение герцога Эдинбургского состоится в субботу, 17 апреля. Оно будет частным и ограниченным для публики. Однако церемония будет транслироваться по телевидению.
- Согласно желанию принца Филиппа, похороны будут не государственными, а торжественными королевскими.
- Супруг королевы будет похоронен в Королевской усыпальнице часовни Святого Георгия, где пройдет богослужение.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не посетит похороны из-за коронавирусных ограничений.
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