По словам прессы, принц Гарри прилетел в Великобританию в воскресенье, 11 апреля. Меган Маркл осталась в США из-за беременности. Она не сможет посетить похороны принца Филиппа.

Внук принца Филиппа и королевы Елизаветы II принц Гарри, который ранее почтил память герцога Эдинбургского, прилетел на похороны дедушки в воскресенье, 11 апреля в 13:15 по местному времени. Он прибыл в Лондон самолетом из Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту Хитроу.

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Принц Гарри прибыл в Британию

Источники издания отмечают, что принц Гарри это время проведет в коттедже Ноттингем, что на территории Кенсингтонского дворца. Там он ранее проживал с Меган Маркл.

Сама герцогиня не смогла прилететь в Великобританию из-за беременности. Поэтому она не будет сопровождать мужа на похоронах принца Филиппа.

Принц Гарри должен провести на карантине 10 дней.

Ранее сообщалось, что Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Лондон: "Он не захочет ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой в ​​это ужасное время".

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