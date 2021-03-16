Алекс Родригес прилетел к Джей Ло на съемки фильма, чтобы спасти отношения
Спортсмен Алекс Родригес уже некоторое время находится на расстоянии со своей возлюбленной Дженнифер Лопес. Из-за этого в СМИ прогремела новость, что они разошлись. Но пара все еще борется за свой роман, поэтому впервые за долгое время воссоединилась в Доминикане.
Источник:инстаграм Алекса Родригеса
В новых инстаграм-сторис Алекс Родригес показал очаровательные пейзажи океана и пальм, отметив на фото Дженннифер Лопес. Именно на Доминиканских островах сейчас работает артистка, снимаясь для фильма "Свадьба по залету" (Shotgun Wedding).
К слову История любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: детали нашумевшего романа звездной пары
"Счастливого понедельника. Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх", – подписал кадр Алекс 15 марта.
Алекс Родригес прибыл к возлюбленной в Доминикану / Фото из инстаграм-сториз Родригеса
Отметим, что сама Джей Ло еще ничего не публиковала в своем профиле в инстаграме.
Как сообщил источник, близкий к паре, изданию E! News, Джей Ло и Алексу было сложно находиться в разлуке, пока она снимается за границей: "Они еще не были в такой ситуации, и это было непросто для их отношений". Как дальше сложится роман пары – узнаем позже.
Что известно о расставании пары?
- Громкая новость о завершении романа Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса прогремела в ночь с 14 на 15 марта. Причиной называли напряженную работу у обоих.
- Впоследствии представители звезд опровергли это, однако отметили, что у них действительно есть проблемы в отношениях и они над ними работают.
- Также ранее сообщалось, что пара обращалась к семейному психологу за помощью.
- Несмотря на идеальные фото в сети и демонстрацию любви, в СМИ неоднократно рассказывали о неверности жениха Джей Ло и его финансовых махинациях.
- Из-за этого, вероятно, артистка сомневалась, проводить ли свадьбу с мужчиной, которая уже дважды отложилась из-за пандемии коронавируса.
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