Спортсмен Алекс Родригес уже некоторое время находится на расстоянии со своей возлюбленной Дженнифер Лопес. Из-за этого в СМИ прогремела новость, что они разошлись. Но пара все еще борется за свой роман, поэтому впервые за долгое время воссоединилась в Доминикане.

В новых инстаграм-сторис Алекс Родригес показал очаровательные пейзажи океана и пальм, отметив на фото Дженннифер Лопес. Именно на Доминиканских островах сейчас работает артистка, снимаясь для фильма "Свадьба по залету" (Shotgun Wedding).

К слову История любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: детали нашумевшего романа звездной пары

"Счастливого понедельника. Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх", – подписал кадр Алекс 15 марта.



Алекс Родригес прибыл к возлюбленной в Доминикану / Фото из инстаграм-сториз Родригеса

Отметим, что сама Джей Ло еще ничего не публиковала в своем профиле в инстаграме.

Как сообщил источник, близкий к паре, изданию E! News, Джей Ло и Алексу было сложно находиться в разлуке, пока она снимается за границей: "Они еще не были в такой ситуации, и это было непросто для их отношений". Как дальше сложится роман пары – узнаем позже.

Что известно о расставании пары?