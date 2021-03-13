По сети распространяются слухи о разрыве певицы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса после четырехлетнего романа. Информацию американским СМИ сообщили инсайдеры, однако она оказалась ложной. Пара выступила с официальным заявлением, объявив, что все еще вместе.

В субботу, 13 марта, инсайдеры сообщили изданию People, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали отношения после помолвки. В материале говорилось о том, что "это решение не было легким и окончательным для них". Ложная информация быстро разлетелась по сети и прессе, поэтому опровергнуть слухи решили сами звезды.

Важно Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись через 2 года после помолвки, – СМИ

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес остаются вместе

В заявлении тому же изданию People Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сообщили, что переживают сложный период в отношениях, однако делают все для того, чтобы остаться вместе.

Мы работаем над некоторыми вещами,

– говорится в совместном заявлении звезд.

"Они никогда официально не расставались и не разговаривали об этом, они все еще вместе. Они оказались в сложной ситуации, но их союз не распался", – сообщил источник, близкий к паре. Этот человек также добавил, что появившиеся в феврале слухи о романе Алекса Родригеса со звездой "Южного очарования" Мэдисон ЛеКрой не стали причиной кризиса в отношениях певицы и спортсмена.