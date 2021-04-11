Украинская певица и общественная деятельница Анастасия Приходько в третий раз стала мамой! Звезда тщательно скрывала свою беременность, а на днях впервые после родов появилась на публике.

Беременной 33-летняя Анастасия Приходько снималась в развлекательном гипершоу "Маска" и выступала в образе Стрекозы. Еще во время съемок проекта как звездные детективы, так и зрители заметили, что этот персонаж в особом положении. Однако тогда она всякий раз отрицала эти предположения. Певица появилась в студии спецвыпуска и призналась, что действительно родила третьего ребенка.

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Несмотря на вопросы настойчивой Оли Поляковой Анастасия Приходько не стала рассекречивать ни пол, ни имя, ни дату появления на свет новорожденного малыша.

"Ну родила, родила", – подтвердила знаменитость.

Чтобы новость о ее беременности не всплыла в СМИ, она отказалась от пиарщиков, с решением всех рабочих нюансов ей помогал муж. Любимый поддерживал звезду и за кулисами, ведь сначала она выступала на высоченных каблуках. Лишь после нескольких выпусков беременная артистка сменила их на удобную обувь на плоской подошве.

Я отказалась от своих директоров и пиарщиков, чтобы тайна осталась в семье. Поэтому весь съемочный процесс мужчина был со мной, потому что мне было очень сложно. Мы пытались скрыть, как могли, но срок был очень-очень большой,

- поделилась Анастасия Приходько.

Напомним, у Анастасии Приходько двое детей – 11-летняя дочь Нана от первого брака с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилава и сын Гордей от второго мужа Александра Притулы. От экскоханого певица ушла из-за многочисленных измен и насилия, которое испытала даже крошечная доченька. Со вторым избранником она поженилась в 2013 году, а обвенчались они 8 сентября 2019 года.

Добавим, Анастасия Приходько не считает себя образцовой мамой. "Я плохая мать.

У меня протестующий подросток, а не девочка-ромашка. Она не хочет делать домашние задания, а я не могу стоять над ее головой и лаять", – делилась знаменитость. В декабре прошлого года она даже вызвала полицию для дочери.