Певица Анастасия Приходько недавно в третий раз стала мамой. Свою беременность она держала в тайне. После родов артистка все же показала новорожденного малыша, а Полякова объявила его пол. У Приходько родился сын!

Знаменитость утверждала, что не планировала хайповать на своей беременности, поэтому не "бегала по всем телеканалам" с округлым животиком. Анастасия Приходько хотела как можно дольше защищать малыша от взрослого мира, однако уже через два дня после громкого заявления опубликовала первое фото с крошечным ребенком.

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Она сделала утреннее селфи с малышом на груди. Звезда позировала в черном топе и без косметики, которой редко пользуется в повседневной жизни. Имя и пол третьего ребенка она так и не объявила, назвав ее "любимым человеком".

Развенчиваю мифы. Уже родила. Вот он, мамин любимый человечек,

– поделилась певица.

На милый пост отреагировала артистка Оля Полякова. Она и рассекретила пол малыша! Звездный детектив шоу "Маска", которая так старательно расспрашивала Анастасию Приходько о деталях пополнения, написала: "Мальчишка! Поздравляю, крошка. Ура". На этот комментарий многодетная мама ответила спокойно: "Там не написано, кто. Но спасибо тебе большое за поздравления! Обнимаю".



Анастасия Приходько с третьим ребенком / Фото Instagram / @ prikhodko_official1

Напомним, о том, что Анастасия Приходько третий раз стала мамой, это стало известно в студии спецвыпуска шоу "Маска", который состоялся после грандиозного финала проекта. Тогда она подтвердила, что родила ребенка, однако никаких других деталей не обнародовала.

Однако общественный деятель не единственная участница развлекательного гипершоу, которую последние несколько дней активно обсуждают в сети и прессе. После победы в "Маске" на Злату Огневич обрушился шквал негодования. Певица прокомментировала свой триумф и ответила хейтерам.