Украинская журналистка и телеведущая Александра Кучеренко на личной странице опубликовала запись, где сообщила, что переболела COVID-19. Поначалу знаменитость не чувствовала никаких симптомов, но, чтобы убедиться, что все хорошо, решила сдать тест.

Смотрите также Тяжелый случай, – Анна Саливанчук готовится к операции

Александра Кучеренко переболела коронавирусом

Перед тем, как ехать к родным, жена Дмитрия Комарова решила провериться, ведь обращала внимание на динамику заболеваемости.

Корона раньше не приносила мне проблем, но тут... сыграла со мной злую шутку 1 апреля. В этот день я совершенно неожиданно получила положительный результат теста на коронавирус,

– призналась Александра Кучеренко.

Журналистка добавила, что позже у нее появились симптомы – головная боль, температура и первые признаки коронавируса. Александра заметила, что эту болезнь очень легко спутать с обычной простудой.

"А зараза эта, в самом деле, редкая и противная. Желаю никому не болеть, а если уж подхватили – перенести легко и без последствий. Друзья, берегите себя и всегда думайте о тех, кто вокруг вас: и родные, и чужие. Не пренебрегайте известными мерами безопасности – они действительно важны, и ты это четко понимаешь, когда больной лежишь и анализируешь свои шаги", – отметила Кучеренко.

Жена путешественника добавила, что при самых первых симптомах следует не лениться, а сдавать тест и самоизолироваться. Также Александра Кучеренко завершила запись позитивной новостью – она уже здорова и "выиграла корону".

Кто из звезд болел коронавирусом в последнее время