39-летняя американская певица Бритни Спирс, которая оказалась в центре внимания из-за скандала с опекунством, сделала первую прививку от коронавируса. Звезда вакцинировался с бойфрендом Сэмом Асгари и рассказала, действительно ли это так неприятно, как описывают в сети.

Несколько часов назад знаменитая Бритни Спирс опубликовала в своем профиле видео, снятое сразу после вакцинации против COVID-19. Вместе с ней в кадре появился бойфренд фитнес-тренер Сэм Асгари, который, похоже, также прошел процедуру.

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Певица призналась, что перед вакцинацией начиталась негативных отзывов в сети, поэтому готовилась, что прививка будет болезненной и крайне неприятной. Однако ее страхи не оправдались. Все прошло прекрасно, а она чувствовала себя хорошо. О состоянии Сэма Асгари пока ничего неизвестно.

В сети люди говорили, что это действительно очень неприятно, как пуля, проходящая через твою руку. Нет, ничего подобного. Я ничего не чувствовала. Со мной все хорошо и я надеюсь, что так будет и дальше,

– поделилась Бритни Спирс.

Пара завершила видео, счастливо "давая пять" друг другу. Артистка не стала рассказывать, какую вакцину получила. Тем не менее поклонники все равно поблагодарили ее в комментариях за то, что она, как и большинство мировых знаменитостей, поощряет к прививкам.

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