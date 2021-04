В финальном 12 выпуске шоу "Маска", который состоялся 10 апреля 2021 года, судья и зрители узнали имена всех звезд, прятавшихся за яркими образами. Кто стал победителем проекта – читайте в материале.

Первое голосование

В финальном выпуске яркого шоу "Маска" проходило два голосования. Зрители должны были проголосовать и решить, у кого еще будет шанс на одно выступление и победу в проекте.

Носорог, Дракон и Солнце с нетерпением ожидали результатов голосования. В следующий этап попали – Солнце, Дракон. Носорог получил 3 место и должен был снять с себя маску. Оказалось, что за ярким образом Носорога скрывался актер Алексей Тритенко.

Второе голосование

В финальном голосовании зрители должны были выбрать победителя шоу "Маска" между Солнцем и Драконом. Второе место в первом сезоне проекта получил – Дракон. Первое место и победу одержало – Солнце.

Оказалось, что за маской Солнца пряталась – Злата Огневич, а за Драконом – Арсен Мирзоян.

Кроме этого, в финальном эпизоде шоу "Маска" Злата Огневич исполнила победную песню группы Queen "The Show Must Go On".