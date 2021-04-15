В новом выпуске реалити-шоу Настя Каменских показала, что в ресторане во время трапезы внезапно почувствовала, как на нее "нахлынула" вторая паническая атака. Первая произошла незадолго после смерти ее отца Алексея Жмура 25 января 2021 года. О пережитых эмоциях Настя Каменских написала в своем инстаграме.

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"Даже в раю бывает гроза. Иногда, даже когда улыбаешься – на душе неспокойно ... Иногда накатываются эмоции так, что просто невозможно сдерживать. А нужно ли? Именно в этот день я пришла к тому, что нельзя. Если хочешь плакать – плачь и проживай все, что чувствуешь! После первых дней воодушевления и празднеств на меня нахлынул очередной срыв. Было больно, тяжело, страшно..." – написала звезда.

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Она призналась, что паническая атака могла быть вызвана как следствие от пережитой болезни COVID-19. По крайней мере, так говорит ей ее семейный врач. Когда именно переболела Настя – неизвестно.

Я никому не рассказывала, но я переболела короной, и врач сказал, что это такие последствия,

– призналась Каменских.

Чтобы избавиться от плохих мыслей, она, ее мама Лидия и подруга Анна прошли мистический ритуал древних майя – Темаскаль. После него Настя и Анна не могли сдержать своих слез, ведь каждый встретился со своими страхами и болью лицом к лицу. "Что с нами произошло во время ритуала сложно описать словами, да и незачем, вы все увидите сами", – написала в сети певица.

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Что известно о смерти отца Каменских?