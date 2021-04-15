Джулианна Мур вакцинировалась от коронавируса

60-летняя актриса оставила в сети совместное фото вместе с медицинской сестрой Кэтрин, которая делала Мур прививки. Женщины выглядели улыбчивыми и радостными. Как оказалось, Джулианна получила уже вторую прививку – о первой она раньше не сообщала.

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Вчера получила свою вторую дозу! Спасибо, Кэтрин, за то, что она проделала эту работу, и за то, что с ней было так весело. Спасибо, #NYC, и всем медицинским работникам, которые остаются с нами в эту пандемию,

– написала Мур.

Для важного события актриса надела стильную бежевую футболку из трикотажа, стильную золотистую подвеску на шее и трендовую черную кепку. Не забыла женщина и про защитную маску черного цвета.

Добавим, что ранее звезда вела активную кампанию в социальных сетях, чтобы ее поклонники не забывали носить медицинские маски.

"Я делаю это снова (публикую фото в маске, – Showbiz 24), потому что получила замечательное предложение отмечать подписчиков, а не знаменитостей. Я призываю всех опубликовать свое фото с маской. Давайте введем это за норму: ношение маски – это не политический акт, это проверенный метод сохранить здоровье у всех нас", – писала звезда ранее.

Согласно данным Centers for Disease Control and Prevention, в США получили хотя бы одну дозу вакцины 123 миллиона человек, то есть около 1/3 всего населения страны. В Украине, для сравнения, вакцинировано более 400 тысяч человек – а это всего 1% от всего украинского населения.