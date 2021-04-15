Королева Елизавета II приняла решение, чтобы все члены королевской семьи, которые посетят похороны принца Филиппа 17 апреля, надели гражданскую траурную одежду. Несмотря на то, что похороны ее мужа являются не государственными, а церемониальными королевскими, то есть такими, на которые стоит надевать военную форму, Елизавета II прекратила все споры.

Почему Елизавета II запретила военную форму на похоронах?

За последнюю неделю в СМИ шло много разговоров вокруг того, что принц Гарри после ухода от королевской семьи и потери всех королевских военных званий не должен надевать форму на похороны своего дедушки Филиппа. Мужчина максимум, что планировал, это надеть черную парадную форму Blues and Royals, которую он носил в день своей свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года.

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Принц Гарри в парадной форме на свадьбе с Меган Маркл, 2018 год / Фото Getty Images

Так же СМИ размышляли над тем, наденет ли принц Эндрю, второй сын Елизаветы II и принца Филиппа, военную форму после сдачи королевских обязанностей из-за секс-скандала в ноябре 2019 года. Если королева пошла бы навстречу своему сыну на один день, то единственным из королевской семьи, кто был бы только в гражданской одежде, остался бы принц Гарри.

Своим решением Елизавета II прекратила все споры и неудобные моменты. И несмотря на традиции на королевских церемониальных похоронах, она попросила всех надеть 17 апреля только траурную черную одежду. Следовательно, все будут иметь одинаковый вид и не привлекать внимание СМИ различными спекулятивными моментами.

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Что известно о похоронах принца Филиппа?