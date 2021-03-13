Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись через 2 года после помолвки, – СМИ
Знаменитая пара певицы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса завершили роман. Пара уже второй год планировала свадьбу, но после 4 лет отношения разошлись.
Источник:People
Неожиданную и шокирующую новость сообщили инсайдеры американских СМИ, в частности, PEOPLE Friday.
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись
Последний раз пару видели 1 марта в Доминиканской Республике, где Лопес снимается в фильме. С тех пор они не виделись.
Это было очевидно уже некоторое время. Именно из-за того, что они сильно связаны в бизнес-мире – это решение не было легким и окончательным для них. Поэтому им пришлось довольно долго думать о том, чтобы действительно разорвать эти отношения,
– сообщил инсайдер издания.
Пока ни Дженнифер, ни Алекс не комментируют слухов в социальных сетях.
Что известно об отношениях пары?
- Дженнифер и Алекс начали встречаться в феврале 2017 года. Они жили вместе, посещали светские события и вместе занимались воспитанием детей. У Лопес есть двойняшки от бывшего мужа Марка Энтони, а у Алекса – две дочери от бывшей жены Синтии Скертис.
- В марте 2019 года Алекс Родригес сделал предложение любимой на отдыхе. Для Дженнифер Лопес брак с бейсболистом был бы четвертым, а для Алекса Родригеса женитьба была бы второй.
- Пара планировала сыграть свадьбу в 2020 году в Италии, но пандемия коронавируса помешала громкому действу. Они дважды отменили праздник. В последнее время артистка не была уверена, хочет ли теперь свадьбу.
- За последние 4 года отношений Алекса неоднократно обвиняли в изменах и даже мошенничестве. Несмотря на это пара продолжала выходить в свет вместе и демонстрировать чувства в социальных сетях. Недавно стало известно, что пара посещала семейного психолога, поскольку они испытали кризис в отношениях во время карантина.
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