Знаменитая пара певицы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса завершили роман. Пара уже второй год планировала свадьбу, но после 4 лет отношения разошлись.

Неожиданную и шокирующую новость сообщили инсайдеры американских СМИ, в частности, PEOPLE Friday.

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись

Последний раз пару видели 1 марта в Доминиканской Республике, где Лопес снимается в фильме. С тех пор они не виделись.

Это было очевидно уже некоторое время. Именно из-за того, что они сильно связаны в бизнес-мире – это решение не было легким и окончательным для них. Поэтому им пришлось довольно долго думать о том, чтобы действительно разорвать эти отношения,

– сообщил инсайдер издания.

Пока ни Дженнифер, ни Алекс не комментируют слухов в социальных сетях.

Что известно об отношениях пары?