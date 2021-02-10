Брат бывшей жены Алекса Родригеса подал на него в суд. Жениха певицы Дженнифер Лопес подозревают в мошенничестве и рэкете.

Жениха известной британской исполнительницы Дженнифер Лопес обвинили в мошенничестве и рэкете. На Алекса Родригеса подали в суд.

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Алекса Родригеса обвинили в мошенничестве

Иск в суд на 50 миллионов долларов против бейсболиста подал брат его бывшей жены. Он заявил, что Алекс Родригес мошенничал со страховкой, захватывал империю недвижимости и совершал "преступную деятельность".

Известно, что спортсмен женился на Скинтии Скертиз в начале 2000-х. Тогда он основал с ее братом совместный бизнес.

Алексу принадлежало 95%, а брату – 5%. С 2005 года доля брата Скинтии переходила на развитие дела, а не ему лично. Теперь мужчина обвиняет Родригеса в том, что он потерял немалые деньги.

Алекс Родригес – серийный мошенник и лжец. После того, как Алекс обманул свою жену Синтию, он ввел в заблуждение своего шурина во время их партнерских отношений по недвижимости,

– говорится в судебных документах.

Адвокаты бейсболиста отреагировали на заявление Скертиза. Они заявили, что будут обжаловать решение. Пока что, судья отклонил просьбу Алекса Родригеса опровергнуть обвинения в рэкете против него. Поэтому вероятно, что спортсмен будет отвечать на ближайшем заседании в суде.