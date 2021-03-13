Американская певица Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес расстались через 2 года после помолвки. Пока неизвестно, что стало причиной развода пары. Историю любви знаменитостей и детали их нашумевшего романа – читайте дальше.

Дженнифер и Алекс начали встречаться в апреле 2017 года. В марте 2019 года бейсболист сделал предложение любимой, и они начали подготовку к свадьбе. Праздник пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Находясь в статусе молодоженов, Лопес и Родригес разорвали отношения. Историю их совместной жизни – читайте дальше.

К теме Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись через 2 года после помолвки, – СМИ

Знакомство и автограф Дженнифер

Алекс познакомился с голливудской звездой в 1999 году. Тогда Родригес был знаменитым бейсболистом.

В октябре 2018 года на личной странице в инстаграме мужчина опубликовал архивное фото Лопес с ее автографом: "Прошло почти 20 лет с тех пор, как звезда мировой эстрады подписала снимок для молодого бейсболиста".

Лопес и Родригес встретились на игре

В мае 2005 года Дженнифер Лопес с тогдашним мужем Марком Энтони посетила бейсбольную игру, где в одной из команд играл Родригес. Папарацци удалось запечатлеть рукопожатие певицы и спортсмена.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в мае 2005 года / Фото Getty Images

Начало истории любви

В марте 2017 года стало известно, что Алекс и Дженнифер начали встречаться. Тогда они жили вместе, воспитывали своих детей и посещали светские события. Отметим, что Родригес имеет двух дочерей от бывшей жены Синтии Скертис, а Лопес воспитывает двойняшек от бывшего возлюбленного Марка Энтони.

В апреле того же года артистка обнародовала фотографию, где показала, как с любимым смотрит бейсбольную игру. В заметке Джей Ло отметила, что это фото выходного дня, которым она наслаждается с бойфрендом.

Также Лопес стала участницей эфира шоу The Ellen DeGeneres Show, где рассказала, как познакомилась с Родригесом.

Я где-то обедала, увидела его, когда он проходил мимо. Потом вышла на улицу, и мне почему-то захотелось постучать его по плечу,

– поделилась звезда.

Также Джей Ло призналась, что именно Алекс сделал первый шаг. Он прислал ей текстовое сообщение, а потом они начали встречаться: "Он предложил поужинать, и я согласилась. Мы хорошо провели время вместе".

Дженнифер Лопес о знакомстве с Алесом Родригесом: смотрите видео онлайн

Впервые они вместе появились на публике в мае 2017 года. Тогда влюбленные посетили вечеринку Met Gala.



Джей Ло и Алекс Родригес на Met Gala в мае 2017 года / Фото Getty Images

Уже через месяц звезда Голливуда опубликовала их совместное фото с детьми. На фотографии Дженнифер показала, как вместе с двойняшками, Алексом и его дочками отдыхает в бассейне.

В октябре 2017 года издание People сообщало, что пара собирается приобрести общий дом. Лопес и Родригес стремились вдвоем инвестировать в жилье.

Они начинают принимать больше финансовых решений вместе. Дженнифер приятно быть с человеком, который имеет собственные деньги и разумно тратит их,

– рассказывал инсайдер.

Джей Ло об отношениях с Родригесом и поздравлениях с днем рождения

В феврале 2018 года артистка рассказала Entertainment Tonight об отношениях с бойфрендом. Она отметила, что они очень счастливы: "Мы оба рады жизни сейчас и тому, где мы находимся как в профессиональной деятельности, так и в отношениях. Кажется, все прекрасно. У нас есть большая поддержка и много любви друг к другу".

В мае того же года голливудская звезда вместе со своим избранником во второй раз посетила бал Met Gala.



Джей Ло и Алекс Родригес на Met Gala в мае 2018 года / Фото Getty Images

Обе знаменитости празднуют день рождения в июле. По этому случаю они сделали публикации на личных страницах в инстаграме, поздравив друг друга.

"Когда мы были детьми, дни рождения были захватывающими, потому что это касалось всех подарков, которые мы получим. Новая летучая мышь, танцевальные ботинки, возможно, новый компакт-диск. Я воочию вижу, как это изменилось для Дженнифер. Она рада, что может делиться с другими нашими детьми, семьями, миром. Надеюсь, сегодня мы можем дать тебе все счастье, которого ты заслуживаешь. Я люблю тебя", – писал Родригес.

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Лопес также поздравила своего бойфренда трогательными словами: "Проводя время с тобой, я постоянно удивляюсь тому щедрому, любящему человеку, каким ты являешься для меня и для всех вокруг. Ты всюду приносишь энергию и смех. Но больше всего меня поражает человек, которым ты стремишься быть. Ежедневно растешь, достигаешь новых вершин, мечтаний и целей. Ты суперзвезда! Я люблю тебя! Желаю сегодня и повседневно всего доброго, достатка, который может предложить Бог и Вселенная. С днём рождения!".

В декабре 2018 года Джей Ло рассказала о возлюбленном Джимми Фаллону: "Он вошел в мою жизнь и действительно внес большой вклад. Он поддерживает, любит. Алекс – один из тех людей, которые говорят: "Сияй, Будь лучшей". Некоторые люди пытаются морально подавить, а он не такой. Родригес очень любящий, щедрый".

Дженнифер Лопес об Алексе Родригесе: смотрите видео онлайн

Помолвка влюбленных

В марте 2019 года Алекс сделал предложение любимой. Пара обручилась во время отдыха на Багамах. Для популярной артистки брак с бейсболистом должен был быть четвертым, а для самого Родригеса – вторым.

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В мае 2019 года Алекс и Дженнифер позировали на красной дорожке Met Gala в статусе влюбленных.



Джей Ло и Алекс Родригес на Met Gala в мае 2019 года / Фото Getty Images

В сентябре того же года пара громко отпраздновала свою помолвку. С того момента весь мир ждал роскошной свадьбы мировых звезд.

Перенос свадьбы из-за пандемии

Поскольку 2020 год был тяжелым для всего мира из-за пандемии коронавируса, Дженнифер и Алекс решили перенести свадьбу. Они вместе с детьми находились на самоизоляции в Майами и ждали, когда можно будет пригласить всех друзей и родных на роскошное празднование в итальянском городке.

Впоследствии свадьбу пришлось перенести во второй раз. Лопес даже отмечала, что не уверена, что хочет ли выходить замуж за Родригеса.

Последние месяцы отношений и разрыв

В январе 2021 года Дженнифер Лопес выступила на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. Тогда Родригес приехал поддержать свою избранницу и отмечал, что гордится ею и горд, потому что в такой важный момент может быть рядом с ней.

Впоследствии в сети появилась информация о том, что молодожены имеют проблемы в отношениях и посещают семейного психолога.

Влюбленные признались, что терапия действительно помогла им в трудный период. Алекс публиковал в сети фотографии с любимой, когда та отсутствовала дома из-за работы, и отмечал, что очень скучает по ней.

В марте 2021 года стало известно, что Лопес и Родригес решили разорвать отношения. Последний раз их видели вместе 1 марта в Доминиканской Республике. Там знаменитость готовится к съемкам в фильме.

Это было очевидно уже некоторое время. Именно из-за того, что они сильно связаны в бизнес-мире – это решение не было легким и окончательным для них. Поэтому им пришлось довольно долго думать о том, чтобы действительно разорвать эти отношения,

– сообщил инсайдер издания People.

Сейчас ни Родригес, ни Дженнифер не прокомментировали слухов о разрыве в социальных сетях и СМИ.