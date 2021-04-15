Об отмене помолвки и разрыве пары американской хип-хоп исполнительницы Дженнифер Лопес и бывшего бейсболиста Алекса Родригеса стало известно 15 апреля. Экс-влюбленные заявили, что чувствуют в своих отношениях больше дружбы, чем любви. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить самые удачные и роскошные выходы в свет Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса.

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Самые эффектные выходы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Впервые на публике в качестве пары, Алекс и Дженнифер появились на вечеринке Met Gala, которую проводили в мае 2017 года.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на Met Gala 2017/ Фото Getty Images

На мероприятие Джей Ло выбрала нежное и воздушное голубое платье от Valentino, которое дополнила роскошными серьгами, браслетом и стильным клатчем. Алекс Родригес появился в сдержанном черном смокинге, украшением которого стала бабочка.

Во второй раз на Met Gala в 2018 году влюбленные появились в дополняющих образах. Черные вставки на красивом платье от Balman красиво смотрелись с лаконичным тотал-блэк образом Алекса.



Дженнифер Лопес и Алекса Родригес на Met Gala 2018/ Фото Getty Images

В 2019 году на Met Gala пара приятно удивила своими яркими образами. Джей Ло надела дорогое платье Versace, расшитое пайетками и камнями, и на голову надела необычный парик-аксессуар. На этот раз любимый Дженнифер решил изменить привычный стиль и надел пиджак нежно-розового оттенка.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на Met Gala 2019/ Фото Getty Images

Каждый раз после официальной части вручения премии Оскар проходит вечеринка Vanity Fair Oscars Party. В 2019 году Дженнифер Лопес появилась на афтепати в эффектном платье от дизайнера Zuhair Murad. Платье звезды напоминало крылья птицы с перламутровыми переливами синего, серебристого и черного оттенков.



Эффектные выходы Джей Ло и ее экс-жениха / Фото Getty Images

Необычайно красивым совместный светский выход экс-пары был на Премии Гильдии киноактеров в 2020 году. Весь вечер Джей Ло блистала в бархатном платье Georges Hobeika с изящным декольте. Ее возлюбленный выбрал стильный вельветовый пиджак цвета индиго.



Эффектные выходы Джей Ло и ее экс-жениха / Фото Getty Images

Большим событием в американском обществе стало избрание нового президента страны. На инаугурации в 2021 году Дженнифер имела особую миссию, ведь на сцене выполняла национальные хиты. Певица надела белоснежный образ из коллекции Chanel: пальто из твида, полупрозрачную блузу с рюшами и брюки, расшитые пайетками. Образ Алекса контрастировал, ведь он выбрал черный лаконичный костюм, белую рубашку и черный галстук.



Светские выходы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса / инстаграм Лопес