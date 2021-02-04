Жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой. Девушка призналась, что общалась с ним, но ее подозревают в любовной связи с бейсболистом.

Источник: E! News

Известный бейсболист Алекс Родригес находится в отношениях с исполнительницей Дженнифер Лопес около 3 лет. Они несколько раз отменяли свадьбу из-за пандемии. А теперь мужчину заподозрили в романе.

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Алекса Розригеса заподозрили в романе

30-летняя звезда реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой рассказала о том, что общается с бейсболистом по телефону, своей коллеге из шоу Дэнни. Девушка не стала выспрашивать подробности и кем является этот бейсболист.

На прошлой неделе вышел тизер нового выпуска проекта. В нем один из участников реалити обвинил Мэдисон в том, что она летала в Майами, чтобы "переспать с бывшим игроком Главной лиги бейсбола". Ведущий Энди Коэн отметил, что этот человек очень знаменитый и ранее был женат.

Однако Мэдисон ЛеКрой опровергла эти слова: "Проверьте меня на детекторе лжи. Я никогда не летала в Майами". Но девушка призналась, что общалась с этим бейсболистом, но не назвала его имени.

Он связался со мной. И да, мы переписывались в личных сообщениях, но это все. Я никогда не видела его, не касалась к нему,

– поделилась Мэдисон.



Мэдисон ЛеКрой / Фото с ее инстаграма

Впоследствии девушка дала комментарий изданию Page Six. В нем она призналась, что действительно имела в виду Алекса Родригеса. Мэдисон в очередной раз подчеркнула, что не виделась с ним, поэтому мужчина был верен своей невесте. А их разговоры были вполне безобидными.

Мы разговаривали по телефону. Это правда. Но мы никогда не виделись. Он оставался верен своей невесте физически. Наши разговоры происходили спонтанно,

– рассказала ЛеКрой.

Представители Родригеса взамен отрицают его знакомство с Мэдисон и утверждают, что они никогда не виделись. Стоит отметить, что не заметен и кризис в отношениях Алекса и Дженнифер Лопес – вчера их видели вместе во Флориде.

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