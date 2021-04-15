Дочь 45-го президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп 14 апреля получила прививку от COVID-19. Женщина призывает своих сторонников и всех американцев прививаться от опасной болезни.

Дозу прививки дочь политика Иванка Трамп получила в одной из больниц Вашингтона. На снимках, которые она обнародовала, женщина находится в хорошем настроении и счастлива, что вакцинируется.

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Иванка Трамп вакцинировалась от COVID-19 / Фото из инстаграма Иванки Трамп

"Сегодня я получила инъекцию Я надеюсь, что вы тоже это сделаете! Спасибо, медсестра Торрес!" – написала в своем инстаграме Иванка.

Для важного события Иванка Трамп оделась удобно и буднично – синие джинсы и белую футболку. На ее лице была синяя защитная маска, а на левой руке – много браслетов.



Иванка Трамп привилась / Фото из инстаграма Иванки Трамп

Стоит добавить, что в декабре 2020 года отец Иванки – тогда еще президент США Дональд Трамп заявлял, что не планирует в ближайшее время прививаться, чтобы прививки получили более нуждающиеся группы населения. Перед этим осенью он и его жена Мелания переболели коронавирусом. Относительно Иванки Трамп, то нет официальной информации, была ли женщина тоже инфицирована.

Кто из американских политиков вакцинировался от COVID-19?