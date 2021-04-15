Иванка Трамп вакцинировалась от коронавируса
Дочь 45-го президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп 14 апреля получила прививку от COVID-19. Женщина призывает своих сторонников и всех американцев прививаться от опасной болезни.
Источник:инстаграм Иванки Трамп
Дозу прививки дочь политика Иванка Трамп получила в одной из больниц Вашингтона. На снимках, которые она обнародовала, женщина находится в хорошем настроении и счастлива, что вакцинируется.
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Иванка Трамп вакцинировалась от COVID-19 / Фото из инстаграма Иванки Трамп
"Сегодня я получила инъекцию Я надеюсь, что вы тоже это сделаете! Спасибо, медсестра Торрес!" – написала в своем инстаграме Иванка.
Для важного события Иванка Трамп оделась удобно и буднично – синие джинсы и белую футболку. На ее лице была синяя защитная маска, а на левой руке – много браслетов.
Иванка Трамп привилась / Фото из инстаграма Иванки Трамп
Стоит добавить, что в декабре 2020 года отец Иванки – тогда еще президент США Дональд Трамп заявлял, что не планирует в ближайшее время прививаться, чтобы прививки получили более нуждающиеся группы населения. Перед этим осенью он и его жена Мелания переболели коронавирусом. Относительно Иванки Трамп, то нет официальной информации, была ли женщина тоже инфицирована.
Кто из американских политиков вакцинировался от COVID-19?
- В декабре 2020 года публично вакцинировался заместитель Трампа – вице-президент Майк Пенс.
- Через несколько дней после него привился Джозеф Байден – 46-й президент США с 22 января 2021 года.
- Также к вакцинации присоединилась новая вице-президент США при Байдене – Камала Харрис.
- В марте 2021 года дозу вакцины получила американская президентская чета – Мишель и Барак Обамы.
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