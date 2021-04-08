Коронавирусная инфекция в Украине активно развивается. Хотя и медленно, но вакцинация в стране продолжается. Первыми желаемые прививки получили врачи, люди из группы риска, военные. Но есть и знаменитости, которым удалось вакцинироваться, и на собственном примере показать, что это нужно делать. Кто из известных людей уже привит от COVID-19 – читайте дальше.

В Украине продолжается 3 волна коронавируса. Недавно экс-заместитель министра здравоохранения времен Ульяны Супрун Павел Ковтонюк заявил, что пока не будет вакцинировано большинство населения страны – избежать новых вспышек не удастся. Поэтому 4 волны нам не избежать. Мужчина отметил, что темпы вакцинации должны увеличиться как минимум в 10 раз. Иначе преодолеть пандемию не удастся.

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Не все граждане соглашаются вакцинироваться. Даже люди из групп риска часто отказываются от получения вакцины. Многие граждане боятся побочных эффектов вакцины и не доверяют ей. А вот украинские знаменитости при случае не отказываются от прививки и на собственном примере показывают, что при возможности необходимо вакцинироваться, чтобы уберечься от смертоносной инфекции.

Украинские звезды, которые вакцинировались от коронавируса

Руслана Лыжичко

Певица вакцинировалась 4 марта в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Она стала одной из публичных людей, которых власти призвали сделать прививку, чтобы побороть недоверие людей к индийской вакцине Covishield.

После вакцинации Руслана рассказала, что произошли определенные изменения в организме. В частности, прививка подействовала на нее, как снотворное, и спала больше, чем обычно. В общем звезда чувствовала себя хорошо и не меняла своего графика.

Вакцина меня совершенно не остановила, состояние прекрасное. Нет ни слабости, ни других симптомов. Даже не чувствую, что что-то чужое ввели в организм – он спокойно справляется,

– заверила певица.

Александр Педан

Ведущий получил свою дозу вакцины также в прямом эфире. После вакцинации признался, что чувствует несущественные изменения в организме.

Можно было бы сказать, что шикарно (чувствует себя – Showbiz 24), но нет. Это очень похоже на прививку от гриппа. Я чувствую плечо, куда мне делали вакцину, но это не мешает мне управлять левой рукой рулем и так далее,

– отметил шоумен.

Шоумен призвал украинцев проще относиться к вакцинации, поэтому на своем примере показал, что прививки нужно делать. Признался, что было неудобно забирать дозу вакцины, которую могли бы уколоть врачам или другим людям из группы риска, однако считает, что то, что на себе показал – это также важно и может изменить чье-то мнение.

Наталья Мосейчук

Ведущая привилась остатками индийской вакцины Covishield, чтобы популяризировать вакцинацию среди украинцев. Впоследствии санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцину поставляют в 10-дозных флаконах, после открытия которых содержание нужно использовать в течение 6 часов.

Мосейчук получил прививку остатком вакцины, который был после отказа людей от запланированной вакцинации. В таких случаях разрешено вакцинировать публичных людей, а также тех, которые не были в первом этапе вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19.

Алла Мазур

Телеведущая, которая поборола рак, получила первую дозу вакцины 9 марта. Алла хотела показать украинцам, что прививаться препаратом индийского производителя гораздо безопаснее, чем остаться без вакцинации.

Как и обещала, сделала первую прививку вакциной Covishield. Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ней несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым,

– высказалась тогда телеведущая.

Ведущая поделилась, что перед введением вакцины врач проверила состояние ее здоровья, а также учла борьбу Мазур с онкологией. Через несколько часов после прививки Алла сообщила, что чувствует себя абсолютно нормально. Вторую дозу вакцины она должна получить от 28 дней до 3 месяцев так же, как и другие люди.

Семейный врач заверил Мазур, что после лечения рака ей не просто можно, а нужно вакцинироваться: "Мне сказали, что прививаться от ковида в моем случае необходимо. Даже если иммунитет снижен – вакцина его активирует".

Сергей Жадан

Писатель Сергей Жадан сделал прививку 20 марта. Он рассказал об этом на личной странице в фейсбуке. Мужчина распространил фото, где изображен в кабинете врача. Также он призвал украинцев вакцинироваться, если есть такая возможность.

В комментариях фолловеры отмечали, что такое сообщение – откровенная насмешка, ведь "для простых смертных вакцина недоступна". Таким образом пользователи выражали возмущение, потому что вместо того, чтобы вакцинировать работников, военнослужащих в зоне проведения ООС, пожилых людей и лиц, относящихся к группам риска, прививки делают медийным персонам.

О самочувствии и состоянии здоровья после вакцинации Жадан не рассказывал.

Ivan Navi

28-летний львовский певец получил прививку 22 марта. Он вакцинировался в одной из больниц Львова. Иван рассказывал, что долго колебался, стоит ли делать прививку, однако, когда такая возможность появилась, то решил не терять ее.

Читал много комментариев по поводу вакцинации AstraZeneca и до конца не решался сделать этот шаг, но сегодня появилась такая возможность, поэтому, не долго думая, принял решение прививаться. Интересно, как мой организм воспримет ее,

– написал после вакцинации Ivan Navi.

В комментариях под заметкой пользователи сети отмечали, что вакцины AstraZeneca в Украине нет и артист получил ее "по блату". Однако, другие поклонники заметили, что Covishield – это вакцина AstraZeneca, которую изготавливают по лицензии на индийской фармакологической фабрике.