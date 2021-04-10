Сообщили первые детали прощания с герцогом Эдинбургским. Похороны состоятся в следующую субботу, 17 апреля, в Виндзоре. Службу проведут, согласно желания принца Филиппа, в часовне Святого Георгия.

Букингемский дворец объявил первые детали похорон принца Филиппа, которые состоятся 17 апреля в 15 часов по тихоокеанскому времени. Королевская семья хотела как можно больше соблюсти желания самого герцога.

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Похороны принца Филиппа

Прощание с герцогом Эдинбургским состоится с соблюдением карантинных правил из-за пандемии коронавируса. Поэтому публичных процессий не будет.

Церемонию будут транслировать по телевидению. По всей Великобритании объявили траур в день похорон принца Филиппа. В это время все флаги будут приспущены.

Елизавета II отступила от государственных обязанностей, но она может приходить на встречи по желанию. Все члены королевской семьи должны придерживаться траура, то есть одеваться в черное. Документация также будет вестись на черной бумаге.

На прощание с принцем прилетит принц Гарри из Соединенных Штатов. Похороны будут не государственными, а "церемониальными королевскими".

Пока это время печали и траура, дни впереди будут возможностью отпраздновать замечательную жизнь,

– сообщил Букингемский дворец.

В день похорон гроб принца Филиппа перенесут в часовню Святого Георгия для службы. Члены монаршей семьи пройдутся за гробом, а королева поедет отдельно в часовню. После службы герцог будет похоронен в Королевской усыпальнице.

Представителей общественности попросили не посещать ни одного похоронного мероприятия.

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