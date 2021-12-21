Беби-бум 2021: звездные дети, появление которых ждал весь мир

В 2021 году многие знаменитости познакомились с новыми членами семей. Много пополнений было и в королевской семье. Какие самые ожидаемые звездные дети появились на свет в этом году – узнайте в статье 24 канала.

Миллионы нетерпеливо ждали вторых родов Меган Маркл, рождения первенцев принцесс Евгении и Беатрис. Кто еще из мировых звезд познакомил общественность с малышами – читайте в материале.

Обратите внимание Триумф Måneskin, признание Go_A, смерть Чапкиса: самые громкие новости мира шоу-бизнеса в 2021 году

Мировые звезды, которые стали родителями в 2021 году

Мерьем Узерли

девочка8 января

Известная турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" в этом году во второй раз стала мамой. Она родила дочь Лили. Имя любимого, который стал отцом крохи, Мерьем не разглашает. Сразу актриса не решалась показывать лицо крохи. Она сделала это только спустя 3 месяца после родов.

Дорогая моя Лили... Лара, папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так рады и счастливы, что ты присоединилась к нам,

– с любовью написала звездная мамочка.

Мерьем Узерли с дочкой / Фото из инстаграма актрисы

Эльза Хоск и Том Дейли

девочка2 февраля

"Ангел" Victoria's Secret в 2021 году впервые стала мамой. Шведская красавица родила первенца от любимого Тома Дейли. Однако влюбленные не сразу поделились с поклонниками радостной новостью, а сделали это только через 10 дней после родов. Тогда модель обнародовала трогательное фото, на котором изображена, лежа на кровати рядом с любимым, а на груди мило спала новорожденная красавица.

Девочку назвали Тууликки Джоан, у нее большие голубые глаза. Теперь Эльза любит делиться фотографиями, на которых изображена ее маленькая принцесса, ведь обожает находиться в новом статусе. Но в декрете Хоск не засиживалась. Вскоре после рождения дочери она вернулась к работе. Тууликки часто бывает с известной мамочкой на съемочной площадке.

Эльза Хоск с маленькой дочкой / Фото из инстаграма модели

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

мальчик9 февраля

Внучка Елизаветы II родила первенца в больнице Портленда. Трогательной новостью принцесса Евгения поделилась с подписчиками в инстаграме. Тогда она опубликовала снимок, на котором показала крохотную ручку малыша. Через несколько дней после родов Евгения вместе с мужем и сыном отправилась домой, в Фрогмор-хаус, что в Виндзоре. Малыша назвали Августом Филиппом Гоуком Бруксбенком.

На первой фотографии, где видно лицо Августа, он изображен на руках отца в синей шапочке и покрывальце в тон.

21 ноября в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке состоялась секретная церемония крещения сына принцессы Евгении. На ней также была королева Елизавета II.

Принцесса Евгения с сыном / Фото из инстаграмов принцессы, королевской семьи

Важно Принц Филипп, Григорий Чапкис, Бельмондо: кого мир потерял в 2021 году

Хиллари Дафф и Мэттью Кома

девочка24 марта

33-летняя американская певица Хиллари Дафф и ее любимый Мэттью Кома в этом году познакомили с дочерью, которая стала третьим ребенком в семье. Артистка решилась на домашние роды, хотя врачи в разных странах мира отмечают, что такие роды опасны не только для ребенка, но и для мамы. Маленькую дочь супруги решили назвать Мэй Джеймс Бэйр.

Хиллари Дафф родила дочь / Фото из инстаграмов певицы и ее любимого

Принцесса София и принц Карл Филипп

мальчик26 марта

41-летний шведский принц Карл Филипп и 36-летняя принцесса София в 2021 году в третий раз стали родителями. Поскольку мама и малыш чувствовали себя хорошо, их выписали из больницы в тот же день.

Через несколько дней объявили имя королевского ребенка. Мальчика назвали Джулианом. Также на официальной странице монаршей семьи опубликовали первое фото малыша. Он был одет в белую рубашку и молочный свитер. Судя по фото, мальчик очень похож на маму.

Принц Джулиан / Фото из инстаграма монаршей семьи Швеции

Маколей Калкин и Бренда Сонг

мальчик5 апреля

40-летний актер, звезда фильмов "Сам дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. Это было неожиданностью, ведь пара скрывала беременность от публики. Возлюбленная звезды – Бренда Сонг в одной из клиник Лос-Анджелеса родила сына. Актеры держат семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому пополнение в семье прокомментировали лаконично: "Мы очень рады".

Влюбленные назвали мальчика Дакота – в честь покойной сестры Калкина, которая погибла под колесами автомобиля в 2008 году.

Наоми Кэмпбелл

девочка18 мая

50-летняя звезда изрядно удивила поклонников, когда объявила, что стала мамой. Дочь, которая родилась в мае 2021 года, стала первым ребенком для Наоми. Вероятно, супермодель воспользовалась услугами суррогатного материнства. О беременности знаменитости ничего не было известно, а раньше она рассказывала, что наука позволит ей завести ребенка.

По информации инсайдеров, Кэмпбелл более 10 лет мечтала стать мамой. Она подчеркивает, что быть матерью – это иметь самую большую любовь в мире.

Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она прекрасна. Она уже очень независима, очень умна, внимательна и спит по 12 часов. Она хорошая девочка,

– рассказывала Наоми.

Наоми Кэмпбелл стала мамой дочери / Фото из инстаграма супермодели

Это интересно От Адель и Måneskin до Wellboy и Go_A: 10 самых успешных музыкальных новинок 2021 года

Меган Маркл и принц Гарри

девочка4 июня

Внук Елизаветы II и его любимая жена летом во второй раз стали родителями. В больнице в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в США родилась их дочь. Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор.

Она весила 7 фунтов 11 унций. Как мать, так и ребенок здоровы, они находятся в их доме. Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе же имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской,

– сообщали представители пары.

Лилибет заняла восьмое место в очереди на королевский престол Великобритании, после брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора. Известно, что первой о рождении правнучки узнала королева. Принц Гарри и Меган сразу послали ей фотографии крохи. А герцоги Кембриджские поздравили новоиспеченных родителей и девочку подарком.

Друг принца Гарри уверял, что перед тем, как дать имя дочери, просил благословения у бабушки. Пока фотографий маленькой Лилибет нет в сети.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

девочка18 сентября

Внука Елизаветы II принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци в 2021 году стали родителями первенца. Осенью в одной из больниц Лондона принцесса родила девочку – Сиенну Элизабет. Имя означает не только посвящение королеве, но и матери Беатрис, Сарре Йоркской.

Через несколько дней после родов влюбленные поделились трогательным снимком. На нем супруги показали отпечаток ножек дочери на бумаге. Принцесса Беатрис также упомянула 5-летнего сына мужа от его первых отношений: "Вульфи – лучший старший брат Сиенны".

Принцесса Беатрис стала мамой дочери / Фото из инстаграма королевской семьи