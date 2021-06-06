Счастливое известие о рождении второго ребенка сообщили 6 июня, через 2 дня после родов Меган Маркл. Девочка родилась в больнице в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США.
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"Она весила 7 фунтов 11 унций. Как мать, так и ребенок здоровы, они находятся в их доме. Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе же имя, Диана, было выбрано на честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской ", – говорилось в сообщении представителей Меган Маркл и принца Гарри.
Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол, после ее брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора, ее отца принца Гарри, ее дедушки принца Чарльза, ее дяди принца Уильяма и его кузенов принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
Стоит добавить, что во время второй беременности Меган Маркл букмекеры делали свои ставки на то, какое же имя будет у девочки. Больше всего прогнозов было на имя Диана, а на втором месте – Елизавета. Поэтому в этот раз букмекеры "попали в самое яблочко", угадав сразу с двумя именами для дочери принца Гарри.
Что известно о второй беременности Меган Маркл
- О том, что у них родится второй ребенок, принц Гарри и Меган Маркл сообщили в феврале 2021 года.
- После объявления о пополнении в семье, королевская семья поддержала молодых родителей и пожелала им всего наилучшего.
- Позже знаменитые супруги рассекретили пол второго малыша. Пара радостно возвестила, что у их первенца Арчи будет сестренка.
- Меган и Гарри решили рожать дочь у себя дома, а не в больнице.
- Известно, что Меган Маркл летом 2020 года была беременна. Однако, к сожалению, у женщины случился выкидыш и она потеряла ребенка.