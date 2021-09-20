Счастливую весть о рождении первого ребенка принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.
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Ее королевское высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло-Моцци рады объявить о рождении своей дочери,
– пишут на сайте.
Представители дворца также сообщили, что ребенок принцессы Беатрис родилась в одной из лондонских больниц, 18 сентября в 23:42.
Внучка королевы Елизаветы ІІ чувствует себя хорошо, как и ее новорожденная дочь. Супруги принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло-Моцци с нетерпением ждут знакомства девочки с ее старшим братом Кристофером, сыном Мапелло-Моцци.
Что известно о первой беременности принцессы Беатрис
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло-Моцци поженились еще в середине июля 2020 года. Свадьба этой пары была одним из наиболее ожидаемых событий лета того года.
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Уже в мае 2021 года в инстаграме королевской семьи появилось радостная публикация-поздравление супругов Беатрис и Эдоардо с пополнением.
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Также известно, что малыш пары получил титул. Дело в том, что отец малыша Эдоардо имеет титул итальянского графа, который он может передать своим потомкам.
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К слову, муж Беатрис, Эдоардо Мапелло-Моцци, уже имеет 5-летнего сына от предыдущих отношений. Принцесса приняла мальчика как родного и быстро нашла с ним общий язык.