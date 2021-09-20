Счастливую весть о рождении первого ребенка принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.

Читайте также Британские монархи: королевские наследники, которые имеют право на трон

Ее королевское высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло-Моцци рады объявить о рождении своей дочери,

– пишут на сайте.

Представители дворца также сообщили, что ребенок принцессы Беатрис родилась в одной из лондонских больниц, 18 сентября в 23:42.

Внучка королевы Елизаветы ІІ чувствует себя хорошо, как и ее новорожденная дочь. Супруги принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло-Моцци с нетерпением ждут знакомства девочки с ее старшим братом Кристофером, сыном Мапелло-Моцци.

Добавим, что роды принцессы Беатрис должны были состояться в начале октября. И якобы из-за тяжелой беременности внучка королевы попала в больницу 17 сентября, за день до появления первенца на свет. По данным британских СМИ, поддержать старшую дочь планирует принц Эндрю, известный из-за секс-скандала.

Что известно о первой беременности принцессы Беатрис