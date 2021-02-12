Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск стала мамой. У нее родилась девочка. Известная манекенщица и ее любимый Том Дэйли впервые стали родителями.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем инстаграме. Она обнародовала первое семейное фото с новорожденной доченькой.

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Эльза Хоск стала мамой

Известная модель родила девочку 2 февраля 2021 года. Впрочем, она решила рассказать об этом миру только через 10 дней.

Эльза Хоск обнародовала трогательное фото. Она лежала на кровати, а рядом с ней – ее любимый Том Дэйли. На его груди мыло спала новорожденная девочка. Ее назвали Тууликки Джоан.

"Самый счастливый день в моей жизни – когда я встретила тебя. Наиболее гордой чувствовала себя тогда, когда родила тебя. Тебя назвали в честь двух сильных женщин, моей мамы и моей бабушки. Ты пришла в этот мир, как супер-женщина, с поднятым кулаком у лица. Мы будем любить тебя навсегда, детка Туули", – написала Эльза Хоск.



Эльза Хоск с дочерью и любимым / Фото с инстаграма Эльзы Госк

Что известно о беременности Эльзы Хоск

Первые месяцы беременности манекенщица тщательно скрывала от своей шестимиллионной аудитории в инстаграме. Впрочем, уже в конце сентября шведская модель поразила фанатов удивительной новостью – она ​​ждет первенца. Модель опубликовала серию черно-белых фотографий с округленным животом.

Я долгое время держала в секрете этого ангела в животе. Очень жду рождения ребенка и начало нового раздела жизни с мужчиной моей мечты,

– написала манекенщица.

Уже через несколько дней Хоск рассекретила пол ребенка. "Девочка", – лаконично написала знаменитость.

Отцом ребенка является парень Эльзы Хоск, основатель бренда District Vision Том Дэйли. Пара не в браке, впрочем довольно долго встречается. После того, как манекенщица сообщила подписчикам о своем особом состоянии, она начала активно публиковать стильные кадры с округлым животиком в своем инстаграме.

Что известно про Эльзу Госк

С 14-ти лет Эльзе поступали предложения о съемках. В этом возрасте и началась ее карьера, которую она часто ставила на перерыв из-за учебы и игры в баскетбол.

В 2011 году Эльза начала участвовать в показах Victoria's Secret. Первый эфир с ее участием, который вышел на экраны 29 ноября того же года, состоялся в Нью-Йорке в начале месяца. Именно в этот город переехала шведская модель, чтобы развивать свою карьеру. И уже с 2014 года Эльза официально стала "ангелом" Victoria's Secret.

В 2018 году самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Госк. Именно она получила честь показать самое дорогое изделие новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер под названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов. Роскошное изделие украшено драгоценными камнями и создано дизайнерами Atelier Swarovski.