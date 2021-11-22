С конца октября 95-летняя королева Елизавета II крайне редко появляется на людях и то и дело отменяет публичные выходы и рабочие поездки. Хотя неделю назад она потянула спину, но не пропустила крестины правнуков – 9-месячного сына принцессы Евгении Августа и 8-месячного Лукаса, которого родила Зара Тиндолл.

Не пропустите Елизавета II впервые за несколько недель лично побывала на встрече: фото в цветочном платье

На частной службе в Королевской часовне Всех Святых присутствовали самые близкие родственники и друзья. Так, на церемонию пригласили родителей принцессы Евгении – скандального принца Эндрю и Сару Йоркскую, и маму Зары Тиндолл – принцессу Анну. Более того, среди гостей заметили принца Уильяма с женой Кейт Миддлтон.

Напомним, Август, который родился 9 февраля, – девятый правнук Елизаветы II и первенец принцессы Евгении, а Лукас – десятый правнук Ее Величества.

Стоит отметить, что появление Елизаветы II на двойных крестинах правнуков свидетельствует об улучшении состояния ее здоровья, ведь месяц назад она заболела: