Принцесса Евгения, которая стала мамой 9 февраля, покинула больницу Портленд с мужем и малышом. Она отправилась домой, во Фрогмор-хаус, что в Виндзоре.

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком покинула больницу Портленд, где родился их сын.

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Принцесса Евгения с сыном возвращаются домой

Через 4 дня после рождения сына принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком покинула больницу. 9 февраля, во вторник, внучка королевы Елизаветы II стала мамой впервые. В пятницу, 12 февраля, королевская чета втроем покинули лондонскую больницу Портленд, где родилась сама принцесса, ее сестра принцесса Беатрис, и сын Меган и Гарри.

Возле больницы семью ждало множество папарацци. Фотографы сделали снимок пары в автомобиле. Принцесса Евгения, что немного набрала вес после родов, позировала на заднем сиденье в клетчатом платье и нежно-коричневом пальто.

Возле нее было видно автокресло, где расположился новорожденный малыш. А за рулем сидел Джек Бруксбенк в очках. Принцесса мило поприветствовала фотографов из автомобиля.

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Счастливая семья отправилась во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Это имение принцессе и ее мужу передали принц Гарри и Меган Маркл. Раньше это была их резиденция.

Отметим, что принцесса Евгения с мужем до сих пор не объявили имя ребенка. Поэтому букмекеры продолжают делать свои ставки. Лидером является имя Филипп. Вполне вероятно, что супруги именно так назовут сына, ведь в этом году принц Филипп, супруг королевы, празднует 100-летие.

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